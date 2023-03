Die Spannung im Titelkampf um die deutsche Handball-Meisterschaft wächst mit jedem Spieltag. Nach den Patzern der Rhein-Neckar Löwen, die eine empfindliche 29:37-Niederlage bei Favoritenschreck SC DHfK Leipzig kassierten, und der SG Flensburg Handewitt, die in Göppingen nicht über ein 27:27-Unentschieden hinauskam, kletterten die Füchse Berlin (38:33 gegen den VfL Gummersbach, 39:7 Punkte) wieder vor die Löwen (37:9 Punkte) an die Tabellenspitze. Den dritten Platz eroberte der THW Kiel (36:8) mit einem 23:19-Sieg bei der MT Melsungen. Meister Magdeburg bleibt trotz des klaren 36:27-Auswärtserfolgs bei Schlusslicht Hamm-Westfalen Vierter vor den Flensburgern (33:11). Diese fünf Mannschaften sind lediglich durch vier Punkte getrennt und kämpfe um die beiden Champions-League-Plätze. Nach diesem Spitzen-Quintett führt der Tabellensechste Hannover-Burgdorf (27:19) ein breites Mittelfeld an, das bis zum Elften HC Erlangen (20:24 Punkte) reicht. Auf den Abstiegsplätzen stehen Minden (6:36) und Hamm-Westfalen (5:41).