Die Füchse Berlin vollziehen nur drei Monate nach dem Gewinn ihrer ersten Meisterschaft einen radikalen personellen Schnitt. Trainer Jaron Siewert wird mit sofortiger Wirkung freigestellt. Außerdem trennt sich der Verein von Sportvorstand Stefan Kretzschmar. Schon am Samstag soll Nicolej Krickau als neuer Trainer und Sportchef bei den Füchsen im Spitzenspiel gegen den SC Magdeburg seinen Einstand geben.

„Nach den Entwicklungen der vergangenen Tage haben wir gespürt, dass es einer grundlegenden Veränderung bedarf. Dass es nun am Ende turbulenter 48 Stunden auch zur Trennung von Jaron kommt, ist die schwerste Entscheidung meiner 20-jährigen Zeit bei den Füchsen“, sagte Geschäftsführer Bob Hanning am Donnerstag.

Der Däne Krickau, zuletzt beim Berliner Ligakonkurrenten SG Flensburg-Handewitt angestellt, unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Auch der frühere Nationalspieler Paul Drux erhält eine neue Rolle: Drux, der in der Vorsaison seine Karriere verletzungsbedingt beenden musste, soll, wie es heißt, als „Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer und Geschäftsführung“ in der kommenden Saison unterstützend zur Seite stehen. Er gilt als möglicher Nachfolger Hannings, wenn dieser planmäßig 2028 als Geschäftsführer abtritt.

Am Dienstag hatten die zuletzt immer stärker werdenden Spannungen zwischen Hanning und Kretzschmar, der zuletzt wie Siewert auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung gedrängt hatte, ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Der ehemalige Weltklasse-Linksaußen hatte via Instagram und offenbar ohne Absprache mit dem Verein angekündigt, sein 2026 auslaufendes Arbeitspapier definitiv nicht zu verlängern. Der Klub reagierte in einem knappen Statement „überrascht“ und mit „großem Bedauern“.

Der Streit entzündete sich an gewünschten vorzeitigen Vertragsverlängerungen

„Die gemeinsame Zeit hat uns allen viel Kraft gekostet. Die Füchse Berlin stehen bei allen unseren Entscheidungen über allem, deswegen haben wir uns gemeinsam für einen Schlussstrich entschieden“, sagte Hanning nun. Kretzschmar teilte mit, dass die Entscheidung schmerze: „Aber sie schafft Klarheit für alle Beteiligten und ermöglicht es dem Verein, sich neu aufzustellen.“

Die Entwicklungen der vergangenen Tage und Wochen sind in der Handballszene bemerkenswert. Denn der 31-jährige Siewert war in der Vorsaison zum jüngsten Meistertrainer der Bundesliga-Geschichte aufgestiegen. Wie Kretzschmar hatte er seit 2020 Verantwortung bei den Berlinern getragen und das Team um Welthandballer Mathias Gidsel in der Vorsaison neben dem Meistertitel bis ins Champions-League-Finale geführt. Auch sein Vertrag läuft 2026 aus.

„Wir sind Jaron sehr dankbar für seinen Einsatz und sein Engagement. Die letzten Jahre tragen wir tief im Herzen. Gleichwohl geht der Blick auch nach vorn“, sagte Hanning: „Mit Nicolej Krickau haben wir unseren Wunschkandidaten für die kommenden, großen Aufgaben gewinnen können. Er wird unserer Mannschaft seinen Stempel aufdrücken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“Krickau, 38, war 2023 nach langer Zeit bei GOG Handbold in seiner dänischen Heimat zu den Flensburgern gewechselt. Dort endete sein Engagement jedoch nach knapp eineinhalb Jahren, der Verein stellte ihn frei. Seitdem war Krickau ohne neuen Verein.

Bereits am Samstag, wenn es in der Max-Schmeling-Halle zur Neuauflage des Champions-League-Endspiels gegen den SCM kommt, steht die größte Herausforderung für neuen Trainer bevor. Am Mittwochabend hatte sich der Supercup-Sieger von den jüngsten personellen Turbulenzen unbeirrt gezeigt und bei Frisch Auf Göppingen (32:26) den zweiten Sieg im zweiten Bundesligaspiel verbucht.