Der Däne Nicolej Krickau übernimmt als neuer Trainer und Sportdirektor, gilt als Vertrauter von Welthandballer Mathias Gidsel. Der Zug ist gewagt - könnte aber aufgehen.

Die Umstürze bei Meister Füchse Berlin sind von beträchtlichem Wagnis und einem überraschenden Zeitpunkt gezeichnet. Das Risiko ist groß, könnte sich aber lohnen.

Bob Hanning weiß, was Risiko ist. In seiner Zeit als Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB) hat er einmal den jungen Leipziger Vereinscoach Christian Prokop zum Bundestrainer gemacht. Gegen alle Widerstände und Bedenken hatte sich Hanning im Jahr 2017 durchgesetzt, mit semierfolgreichem Ausgang für das Nationalteam. Prokop zeigt mittlerweile als Trainer der TSV Hannover-Burgdorf, dass er als Vereinscoach ein viel glücklicheres Händchen hat.