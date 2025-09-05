Bob Hanning weiß, was Risiko ist. In seiner Zeit als Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB) hat er einmal den jungen Leipziger Vereinscoach Christian Prokop zum Bundestrainer gemacht. Gegen alle Widerstände und Bedenken hatte sich Hanning im Jahr 2017 durchgesetzt, mit semierfolgreichem Ausgang für das Nationalteam. Prokop zeigt mittlerweile als Trainer der TSV Hannover-Burgdorf, dass er als Vereinscoach ein viel glücklicheres Händchen hat.
MeinungHandball:Bob Hanning könnte bei den Füchsen Berlin wieder ein genialer Zug gelungen sein
Kommentar von Carsten Scheele
Lesezeit: 2 Min.
- Füchse Berlin-Boss Bob Hanning trennt sich überraschend von Meistertrainer Jaron Siewert und Sportvorstand Stefan Kretzschmar nach Vertragszerwürfnissen.
- Hanning will den Verein auf herausragende Jugendarbeit ausrichten statt auf teure Star-Zukäufe, die Eigengewächsen Kaderplätze wegnehmen.
- Der Däne Nicolej Krickau übernimmt als neuer Trainer und Sportdirektor, gilt als Vertrauter von Welthandballer Mathias Gidsel. Der Zug ist gewagt - könnte aber aufgehen.
Von der Redaktion überprüft
Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.
Die Umstürze bei Meister Füchse Berlin sind von beträchtlichem Wagnis und einem überraschenden Zeitpunkt gezeichnet. Das Risiko ist groß, könnte sich aber lohnen.
