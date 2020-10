Interesse an Heidel

Der kriselnde Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat die Bereitschaft für eine mögliche Rückkehr des früheren Managers Christian Heidel erneut bestätigt: "Er hat ein Gefühl für diesen Verein wie kein anderer. Wenn er sich bereit erklärt, hier wieder Verantwortung zu übernehmen, dann werden wir mit ihm reden", sagte Vorstandschef Stefan Hofmann bei einer Mitgliederveranstaltung am Dienstagabend. Heidel, der die Mainzer 2016 nach 24 Jahren verlassen hatte, habe dem Verein große Dienste geleistet: "Wir wären unklug, wenn wir seine Expertise nicht nutzen würden", sagte der Vereinschef.

Hofmann betonte jedoch, er könne aus persönlichen Gesprächen sagen, dass Heidel den Schritt noch nicht direkt gehen wolle. Bei der abgesagten Mitgliederversammlung des Tabellenletzten hätte Heidel für keinen Posten zur Wahl gestanden. Aufsichtsratschef Detlev Höhne zeigte sich von den Spekulationen genervt: "Wir sind in Kontakt miteinander. Es wird Christian Heidel aber nicht gerecht, wenn man jede Woche über die Medien versucht, ihm einen anderen Job zu besorgen. Die Menschen entscheiden selbst, was sie wollen." Heidel hatte als Manager die 05er in die Bundesliga gebracht, sein anschließendes Engagement als Sportvorstand von Schalke 04 verlief allerdings glücklos.