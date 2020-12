Der frühere Manager Christian Heidel kehrt wohl zum kriselnden Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 zurück. Er übernimmt laut Bild den vakanten Posten des Sportvorstands. Heidel bringt für das Tagesgeschäft offenbar den früheren Mainzer Cheftrainer Martin Schmidt als Sportdirektor mit. Was aus dem seit Wochen erfolglosen Trainer Jan-Moritz Lichte, 40, wird, ist offen, laut Medienberichten steht seine Entlassung bevor.

Heidel, 57, würde beim Tabellenvorletzten die Nachfolge seines in der Vorwoche zurückgetretenen eigenen Nachfolgers Rouven Schröder antreten. Er käme damit nach einigen Tagen Bedenkzeit der Bitte der Klubführung nach, die sich in dieser schwierigen Phase die Rückkehr des Managers aus besseren 05-Zeiten wünschte. Heidel hatte die Geschicke des FSV Mainz bis zu seinem Wechsel zu Schalke 04 im Jahr 2016 rund ein Vierteljahrhundert lang bestimmt. Er etablierte Mainz in dieser Zeit als Erstliga-Standort und entdeckte in den eigenen Reihen die späteren Erfolgstrainer Jürgen Klopp und Thomas Tuchel.

Seit seinem Aus bei Schalke im Februar 2019 war Heidel ohne Job. Seine Rückkehr nach Mainz ist offenbar an die Bedingung geknüpft, keinen Full-Time-Job zu übernehmen. Insofern ergäbe die Rückkehr von Martin Schmidt, 53, als Sportchef Sinn. Der Schweizer war von 2015 bis 2017 Trainer des FSV. Später coachte er in der Liga auch Wolfsburg und Augsburg.