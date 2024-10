Große Trauer bei Werder Bremen: Der frühere Nationaltorhüter Dieter Burdenski ist überraschend verstorben. Der Ehrenspielführer des Bremer Bundesligaklubs starb nach Angaben des Vereins am Mittwoch im Alter von 73 Jahren. Mit 444 Bundesligaeinsätzen hat Burdenski in seiner aktiven Laufbahn mehr Partien in der höchsten Spielklasse absolviert als jeder andere Werder-Spieler. Insgesamt hütete er 582 Mal das Bremer Tor.