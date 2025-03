Nachruf von Philipp Selldorf

Vor drei Wochen wurde er noch im Stadion gesichtet, wie immer saß er mit seiner Frau Claudia auf der Ehrentribüne. Fritz Scherer hatte ein paar Tage zuvor seinen 85. Geburtstag gefeiert, aber er ließ nach wie vor kein Heimspiel des FC Bayern aus. Der Klub, dem er als Schatzmeister, Präsident und – bis 2012 – als Vize-Präsident zu Diensten war, gehörte zu seinem Leben, doch Fritz Scherer gehörte auch zum FC Bayern. Insofern herrschte in der Mitte des Vereins eine tiefe Betroffenheit, als am Sonntagvormittag bekannt wurde, dass Fritz Scherer nicht mehr lebt. „Mit ihm als Präsident ist unser Klub in neue Sphären vorgestoßen“, erklärte Uli Hoeneß in einer Trauer-Mitteilung des Klubs.