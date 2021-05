Es muss nicht immer gekämpft und gestritten werden, daran erinnerte die Szene am Montagmittag in Paris. Die Polin Iga Swiatek startete erfolgreich zu ihrer Titelverteidigung in Paris. An ihrem 20. Geburtstag besiegte Swiatek die Slowenin Kaja Juvan 6:0, 7:5. Sie unterstrich ihre Ambitionen - und wurde dann mit Blumen verwöhnt. Im vergangenen Jahr war sie völlig überraschend zur jüngsten French-Open-Siegerin seit Monica Seles 1992 avanciert. Zuletzt hatte die an Position acht gesetzte Swiatek im Finale von Rom die Tschechin Karolina Pliskova 6:0, 6:0 gequält.

Einen Tag vorher hatten die Debatten um Naomi Osaka einen ersten Tiefpunkt ergeben: Weil die Japanerin wie angekündigt die obligatorische Pressekonferenz schwänzte, wurde die Nummer zwei der Weltrangliste mit einer Strafe von 15 000 Dollar belegt. Hinzu kam von den Veranstaltern die freundlich formulierte, aber unmissverständliche Drohung, im Fall von Wiederholungen würden härtere Strafen greifen - zum Beispiel der Turnierausschluss oder sogar eine Sperre für die nächsten Grand-Slam-Turniere. Naomi Osaka quittierte auch diese Ankündigung mit Schweigen.