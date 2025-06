Das unterscheidet Swiatek von Aryna Sabalenka, 27, die jederzeit die Botschaft vermittelt, das bunte Leben fange gerade erst richtig an. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin aus Belarus hat auf dem Platz zum Beispiel neuerdings Gefallen daran gefunden, Stoppbälle in ihr Spiel einzustreuen: ein riskanter Schlag, wenn die Gegnerin ihn noch erreicht. Bei Sabalenka, deren druckvolles Krafttennis überwiegend aus gewaltigen Schlägen besteht, die die Konkurrentinnen an der Grundlinie halten, wirkt diese Taktik so überraschend wie ein Knallfrosch auf dem Platz. Sie hat ihren Spaß daran.

Ohnehin hat Sabalenka in den vergangenen Monaten viel Arbeit in ihre Sandplatztechnik investiert. Selbstbewusst war sie immer, aber weil sie ihre großen Träume bisher in Triumphen auf den Hartplätzen der Australian Open (2023, 2024) und New York (2024) verwirklichte, hatte sie früher stets das Gefühl, dass sie in Paris ungelenker als andere über das tückische Ziegelmehl rutsche. „Auf dem Platz glaube ich immer, ich bewege mich unmöglich. Dann sehe ich später die Videos und denke: Ich bin doch ganz flott unterwegs“, erzählte sie lachend. Sie hat ihre Beinarbeit verbessert und sie hält jetzt Schritt mit der Konkurrenz.

Viel Arbeit, viel Spaß: Aryna Sabalenka hat ihre Sandplatztechnik verbessert. (Foto: Christophe Ena/AP)

Ob sie auch mit Swiatek mithalten kann auf dem roten Sand von Paris, das ist die Frage, die sich bei den French Open am Donnerstag im Halbfinale stellt. Dann trifft die aktuelle Nummer eins des Frauentennis aus Belarus auf die frühere Weltranglistenerste aus Polen. Sabalenka hat am Dienstag zwar die Chinesin Qinwen Zheng bezwungen, die auf diesem Untergrund im Sommer 2024 zum Olympiasieg geschlittert war. Aber Swiatek, derzeit im Ranking an Position fünf geführt, ist in Roland Garros seit nunmehr 26 Matches unbesiegt. Und wo sollte sie nach einer leichten Form- und Sinnkrise ihre überragenden Fähigkeiten besser unter Beweis stellen können als hier?

Zwölfmal haben sie einander in den vergangenen vier Jahren gegenübergestanden: die introvertierte Iga Swiatek und die extrovertierte Aryna Sabalenka. Noch reicht die Rivalität nicht an große Duells der Tennisgeschichte, etwa Evert gegen Navratilova (80 Matches!), heran, aber die beiden Konkurrentinnen sind auf einem guten Weg. Achtmal gewann Swiatek, das Aufeinandertreffen im vorigen Jahr im Finale von Madrid, das die Polin im Tiebreak knapp für sich entschied (7:5, 6:4, 7:6) gilt als einer der Höhepunkte der Saison. In Cincinnati ein paar Monate später auf einem Hartplatz lag Sabalenka vorn. Nur einmal indes stritten sie bei einem Grand-Slam-Turnier um die Vorherrschaft, 2022 in New York: Swiatek gewann das Halbfinale und anschließend auch den Silberpokal der US Open. Es ist der einzige ihrer fünf Major-Erfolge, den sie nicht in Paris erobert hat.

Erstaunlicher Flug durchs Turnier: Lois Boisson verdankt ihr Mitwirken nur einer Wildcard. (Foto: Christophe Ena/AP)

Auch sie hat an ihren Fertigkeiten, vor allem am Aufschlag gearbeitet, seit sie im Herbst den belgischen Trainer Wim Fissette verpflichtete. Fissette, der 2018 Angelique Kerber beim Wimbledonsieg betreut hatte, riet Swiatek außerdem, sich beim Aufschlagreturn mehr Zeit zu nehmen und ein paar Schritte hinter der Grundlinie Aufstellung zu nehmen, was sich in Roland Garros bislang bewährt hat. Zu den 22 Titeln, die Swiatek in ihrer Karriere gesammelt hat, ist indes seitdem keiner mehr dazugekommen. Im Grunde dauert ihr Tief an, seit sie im vergangenen Jahr eine Doping-Kontroverse auslöste. Im Sommer fiel sie bei einem Test mit der verbotenen Substanz Trimetazidin auf; nach eigener Aussage hatte sie ein nicht verschreibungspflichtiges, verunreinigtes Medikament gegen die Folgen von Jetlag eingenommen. Die Strafe, ein Monat Suspendierung, fiel milde aus. Bis sie vor zwei Wochen erneut ins Stade Roland Garros kam, fehlte nach dem Vorfall allerdings die Brillanz vergangener Tage. Aber auch im Falle eines Sieges gegen Sabalenka wäre das nicht die letzte Hürde, die zu nehmen ist.

Denn die Halbfinalsiegerin wird entweder auf die 21-jährige Coco Gauff aus den USA treffen, die am Mittwoch die Australian-Open-Siegerin Madison Keys 6:7 (6), 6:4, 6:1 bezwang. Oder auf die Französin Lois Boisson, 22 Jahre alt, deren erstaunlicher Flug durchs Turnier sich fortsetzt.

Boisson spielt zum ersten Mal in ihrer Karriere bei einem Grand-Slam-Wettbewerb, sie verdankt ihr Mitwirken nur einer Wildcard, einer persönlichen Einladung des französischen Tennisverbands. Dennoch hat sie nun auch die 18-jährige Russin Mirra Andrejewa 7:6 (6) und 6:3 aus dem Turnier befördert. Andrejewa hatte vergangenes Jahr das Pariser Halbfinale erreicht und bei ihrem rasanten Aufstieg in der Weltrangliste bereits Position sechs erreicht. Boisson dagegen rangiert auf Platz 361. Dennoch hatte sie zuvor schon die an Nummer drei gesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula geschlagen, und im Viertelfinale wurde sie erneut von 15 000 frenetischen Zuschauern angetrieben. Die Stimmung im Stadion ähnelte der auf einem Fußballplatz – jeder verschlagene Ball von Mirra Andrejewa wurde bejubelt und beklatscht.

Es war die junge Russin, die zuvor keinen Satz im Turnier abgegeben hatte, und nicht die Debütantin Boisson, die mit zunehmender Spieldauer hektischer und fehlerhafter agierte. Insofern muss Swiateks These wohl revidiert werden: Nicht immer sind Teenager bei den Herausforderungen eines Grand-Slam-Turniers zu beneiden.