Der Tennis-Profi aus Warstein besiegt mit Andrej Rublew erstmals bei einem Major einen Spieler aus den Top 10 - und steht in Paris in Runde zwei.

Jan-Lennard Struff ist bei den French Open in Paris eine Überraschung gelungen: Die 31 Jahre alte deutsche Nummer zwei hat in der ersten Runde den an Nummer sieben gesetzten Topspieler Andrej Rublew ausgeschaltet. Der Warsteiner setzte sich am Dienstag zum Auftakt seines 30. Grand Slams nach einer famosen Vorstellung mit 6:3, 7:6 (6), 4:6, 3:6, 6:4 gegen den Russen durch.

Weniger später verbuchte auch Philipp Kohlschreiber einen Erfolg im Duell der Routiniers mit Fernando Verdasco. Bei seiner 16. Teilnahme in Paris besiegte der 37 Jahre alte Augsburger den gleichaltrigen Spanier mit 7:6 (3), 6:2, 2:6, 6:4. Seine besten Resultate in Roland Garros waren 2009 und 2013 das Achtelfinale. Kohlschreibers Fazit: "Das fühlt sich unheimlich gut an. Es ist schön, dass man heute Abend einmal nicht im Hotelzimmer sitzt und grübelt, warum man verloren hat."

Struff hatte seinen zunehmend frustrierten Gegner mit 25 Assen und großer Aggressivität zermürbt. Seinen ersten Erfolg bei einem Major gegen einen Spieler der Top 10 brachte er dann konzentriert zu Ende. "Ich bin einfach mega happy, dass ich gewonnen habe. Es war ein sehr taffes Match", sagte er beim TV-Sender Eurosport: "Die Stimmung hier war mega schön, unglaublich. Es ist so schön, dass so viele Fans dabei sein können." Struff trifft nun in der zweiten Runde auf Facundo Bagnis (Argentinien). Kohlschreiber bekommt es mit dem Halbfinalisten der Australian Open, Aslan Karazew aus Russland, zu tun. Zuvor waren bereits Alexander Zverev (Hamburg) und Dominik Koepfer (Furtwangen) in die zweite Runde eingezogen

Fürs gesamte deutsche Frauenteam dagegen waren die French Open schon früh zu Ende. Als letzte Spielerin schied Andrea Petkovic aus. Die 33-Jährige verlor am Dienstagabend gegen die an Nummer 18 gesetzte Tschechin Karolina Muchova trotz ordentlicher Leistung mit 6:1, 3:6, 4:6. Zuvor waren Angelique Kerber und Laura Siegemund schon in der ersten Runde gescheitert. Damit steht beim Sandplatz-Klassiker im Stade Roland Garros erstmals seit 1958 keine Deutsche bei den Frauen in der zweiten Runde. sid, dpa