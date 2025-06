Im Sommer wurde Zheng Qinwen auf dem Court Philippe-Chartier zur Olympiasiegerin gekürt, aber in diesem Frühjahr wird der Goldstaub auf eine andere Spielerin rieseln. Zheng lieferte der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka aus Belarus am Dienstag im Viertelfinale der French Open in Paris einen harten Schlagabtausch, dann setzte sich Sabalenka 7:6 (3) 6:3 durch – mit einem Seufzer der Erleichterung: Ein „harter Fight“, sei es gewesen, sagte sie, auch wenn sie kaum wisse, wie sie sich im ersten Durchgang noch aus der Bredouille befreit habe; im Zweifelsfall mit ihren knüppelharten Vorhandschlägen, denen bislang in Roland Garros noch niemand auf Dauer standgehalten hat. Beim Turnier in Rom kurz vor den French Open hatte Zheng noch in zwei Sätzen gewonnen.