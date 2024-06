Zweimal nacheinander ist Zverev jetzt über die volle Distanz gegangen in Paris: Fünf Sätze hat er am Montagabend benötigt, um den furios spielenden 21-jährigen Dänen Holger Rune zu bezwingen, 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (2), 6:2. Ebenfalls in einem Fünfsatzmatch hatte er zuvor am Samstag in der dritten Runde den Niederländer Tallon Griekspoor geschlagen. In Summe sind das, wie er selbst hochrechnete, achteinhalb Stunden reine Spieldauer binnen gut zwei Tagen. Das Wichtigste sei deshalb, möglichst schnell ins Hotel und ins Bett zu kommen, um zu regenerieren, sagte Zverev, als er lange nach Spielschluss in der Interviewzone des Court Philippe-Chartier vor den Journalisten erschien. Da war es bereits halb drei Uhr früh. Und ein Teil der Fragen, vor allem der australischen Reporter, galt schon seinem nächsten Gegner, Alex de Minaur, der ihn am Mittwoch auf der anderen Netzseite zu einem erneuten Ballgewitter erwarten wird.

Grand-Slam-Turniere im Tennis sind Schwerarbeit für die weltbesten Akteure, zu denen Zverev seit Jahren zählt: eine Dauerbelastung für Körper und Geist, weil bis zum Finale sieben Matches nötig sind. Es empfiehlt sich deshalb, die Belastung, wann immer möglich, zu minimieren, und diese Gelegenheiten hat Zverev – auf zugegebenermaßen heroische Art und Weise – nun erneut verpasst. Denn sich immer wieder brillant aus der Bredouille zu befreien, das muss man auch erst einmal schaffen.

Im Match gegen den fintenreichen Rune ließ Zverev zwei Drittel seiner Breakchancen ungenutzt, obwohl er seinem sechs Jahre jüngeren Kontrahenten nicht weniger als 16 Asse vor die Füße schmetterte und tatsächlich durchgehend tadellos aufschlug. Zu viele Spiele aber verlor er durch leichte Fehler.

Zverev hat 22 von 24 Tiebreaks bei den French Open gewonnen

Es waren bereits drei Stunden gespielt, als der dreimalige Halbfinalist Zverev endlich zu jener Dominanz fand, die reichte, um den Widerstand des ungestümen Dänen zu brechen. Als im vierten Satz die Entscheidung im Tiebreak anstand, bewahrte er Ruhe und sammelte auch nach langen Ballwechseln geduldig Punkt für Punkt. Tatsächlich ist Zverevs Tiebreak-Statistik bei den French Open, zu denen er seit 2016 alljährlich reist, ein Muster für sich: Von 24 dieser Shootouts hat er 22 gewonnen. „Ich bin ja schon ein bisschen länger auf der Tour“, sagte er, „da hilft auch die Erfahrung.“ Im fünften Satz hatte er kaum Mühe mehr mit Rune – und sich so die Chance auf den Titel bewahrt, trotz der Müdigkeit in den Knochen.

Dabei hat Rune, nur sechs Tage älter als Wimbledonsieger Carlos Alcaraz, einen ähnlich kometenhaften Aufstieg hinter sich wie der Spanier. Im vergangenen Jahr war er bereits die Nummer vier der Welt, ehe er dann häufiger verlor, als ihm lieb sein konnte. Er trennte sich von seinem langjährigen Trainer, arbeitete vier Monate mit Boris Becker zusammen, dann holte er sich den ehemaligen Coach von Serena Williams und Simona Halep, den Franzosen Patrick Mouratogou, an die Seite. Nach der Vorstellung gegen Zverev zu urteilen, ist er nun auf dem Weg zurück.

Dass die Partie zu nachtschlafender Zeit endete, war allerdings nicht nur der Ausdauer dieser beiden Rivalen zu verdanken oder der Säumigkeit Zverevs beim Nutzen bester Ballverwertungschancen. Das Match begann erst um 21.30 Uhr, weil zuvor auch der Titelverteidiger Novak Djokovic, 37, ein Fünfsatzdrama auf dem Court Philippe-Chatrier überstehen musste. Der 24-malige Grand-Slam-Sieger aus Serbien quälte sich verletzt ins Viertelfinale, er schlug den Argentinier Francisco Cerundolo 6:1, 7:5, 6:3, 5:7, 6:3, obwohl er zwischenzeitlich kaum mehr einen Ball erlaufen konnte.

Djokovic verletzt sich am Knie – Diagnose offen

Zu Beginn des zweiten Satzes war der Weltranglistenerste auf dem Sand ausgerutscht und hatte sich das Knie verrenkt. Er ließ sich behandeln und Schmerzmittel verabreichen, holte im vierten Satz, als die Medikamente wirkten, einen Rückstand auf. Im fünften Durchgang, nach einem weiteren Sturz, sicherte er sich den 370. Matchsieg bei Grand-Slam-Turnieren; damit hat er den Schweizer Roger Federer in dieser Statistik überholt.

Ob der dreimalige French-Open-Sieger aber wird antreten können zum Viertelfinale gegen den letztjährigen Finalisten Casper Ruud, ließ er offen. „Ich habe überlebt. Ich habe gewonnen“, sagte er. „Ob ich spielen kann? Das weiß ich nicht.“ Seine Drittrundenpartie in Roland Garros hatte Djokovic erst am frühen Sonntagmorgen um 3.07 Uhr beendet – ein unrühmlicher Rekord in der Geschichte des Turniers. Auch für Djokovic waren diese French Open bislang eine Tortur.