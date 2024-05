Nur ein kurzes Lächeln erlaubte sich Naomi Osaka nach ihrem Erstrundensieg bei den French Open am Sonntag. Nach der Arbeit, 6:1, 4:6, 7:5, schritt sie zum Netz, um ihrer Gegnerin Lucia Bronzetti aus Italien die Hand zu schütteln, dann wandte sie sich familiären Dingen zu. Osaka, 26, seit letztem Sommer Mutter, hatte die ersten Dienstreisen des Jahres ohne ihre Tochter unternommen und war ihr nur per Video verbunden. "Das war hart genug", sagte sie. Nach Paris hat sie Kleine mitgenommen - und weit wichtiger als Mutters Partie waren die Erfolge des zehn Monate alten Mädchens. "Sie hat die ersten Schritte gemacht", hatte Osaka am Samstag stolz verkündet, sie würden das nun täglich weiter üben.