Der letzte Returnschlag flog in die Maschen. Kurz darauf saß Alexander Zverev auf dem Bänkchen, er hatte das Haarband abgestreift und starrte auf den Boden, auf seine Hände. Dann drehte er, Traurigkeit im Blick, den Kopf Richtung Spielerloge, in der die Familie saß, der Vater Alexander senior, der gleichzeitig sein Trainer ist, der Bruder Mischa, die Betreuer: „Wir waren nahe dran“, sagte er, als er wenig später mit der schlichten Silberschale für den Verlierer am Mikrofon stand und seinem Team dankte. „Eines Tages“, versprach er, „werden wir den Pokal im Arm halten.“

Am Sonntag ging die Trophäe der French Open, die Coupe des Mousquetaires, an den Spanier Carlos Alcaraz, 21, sechs Jahre jünger als Zverev – und im Gegensatz zu diesem nun bereits dreimaliger Grand-Slam-Sieger. Zverev hatte es wieder nicht geschafft, trotz einer 2:1-Satzführung am Sonntag. Er hatte alles gegeben, erneut 4:19 Stunden auf dem Platz gekämpft und trotzdem wieder ein Finale bei einem Grand-Slam-Turnier verloren – zum zweiten Mal in seiner Karriere, 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6. Vor vier Jahren hatte er sich ebenfalls in fünf Sätzen in New York geschlagen geben müssen. Wie viele Chancen er noch bekommt? „Ich werde nächstes Jahr wiederkommen“, versprach er.

Detailansicht öffnen Carlos Alcaraz mit Trophäe und Ballkindern. (Foto: Emmanuel Dunand/AFP)

Zverev hatte zum Auftakt des Turniers die wohl schwierigste Aufgabe gelöst und den 14-maligen French-Open-Champion, den Spanier Rafael Nadal, 37, aus seiner Sandburg Roland Garros vertrieben. Aber Alcaraz, dem jungen Epigonen aus Murcia, war in diesem Match nicht beizukommen. So bleibt Boris Becker bis auf Weiteres der letzte männliche deutsche Tennisspieler, der sich Grand-Slam-Champion nennen darf. „Was für ein Gladiatoren-Kampf von zwei fantastischen Spieler“, so kommentierte Becker das Duell beim deutschen Sender Eurosport.

Und eine Gladiatorenleistung war nötig für Zverev an diesem Tag. Denn er hätte nicht nur Alcaraz bezwingen müssen, den besten Spieler einer neuen Generation, der mit 19 schon Weltranglistenerster war. Er rang auch mit dem Schatten seiner eigenen Karriere: dem Nimbus der Unvollkommenheit. Zwar ist er Olympiasieger von Tokio und 22-maliger Titelträger der ATP Tour. Aber was ihm fehlt, ist der Grand-Slam-Sieg, die wahre Goldwährung seines Sports. Nur einmal hatte er zuvor in einem Finale gestanden, 2020 in New York, und im Tiebreak des fünften Satzes gegen den Österreicher Dominic Thiem verloren. Er wird nun einen neuen Anlauf nehmen müssen, die Lücke in der Profibiografie zu schließen.

Detailansicht öffnen Applaus von Björn Borg (rechts): Alexander Zverev bei der Siegerehrung. (Foto: Tim Goode/Getty Images)

Vor elf Jahren, als 16-Jähriger, hatte Zverev bereits auf der Terre battue, dem roten Belag dieses berühmtesten Sandplatzturniers der Welt, für Aufsehen gesorgt: damals im Finale des Junioren-Wettbewerbs der French Open. Und spätestens seit er 2014 Juniorensieger der Australian Open wurde, sagten ihm die Tennispropheten eine glorreiche Zukunft voraus. Er war der Poster-Boy der sogenannten Next Gen, der Tennisgeneration, die angeblich prädestiniert war, das Dreigestirn aus Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic zu beerben, das seit 2003 zusammengerechnet 66 Grand-Slam-Trophäen bei den vier Tennis-Galas in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York abgeräumt hatte. In den vergangenen Monaten aber hat Zverev bereits die nächste Klasse, Jungspunde wie Alcaraz, an sich vorbeiziehen sehen. Der einstige Next-Gen-Jüngling Zverev, war – quasi über Nacht – in diesem French-Open-Turnier mit 27 zum Senior der vier Halbfinalisten geworden.

Als Zverev und Alcaraz um 15.02 Uhr den Court Philippe-Chatrier betraten, wurden sie von den Gästen auf der Ehrentribüne mit Standing Ovations empfangen, Björn Borg saß prominent in der ersten Reihe. Zuvor hatte Paris, das in zwei Monaten die Olympischen Spiele ausrichtet, Flagge gezeigt: Französische Jagdflieger malten Kondensstreifen in den Farben der Tricolore in den Himmel über dem Stadion.

Kaum waren die bunten Wölkchen verzogen, flog der erste Aufschlag von Zverev durch die Luft – und ins Netz. Es folgten zwei Doppelfehler. Zverev ging zurück zum Bänkchen, zog ein neues Rackett aus der Tasche, mit dem er genauer zielte, aber das erste Aufschlagspiel gab er ab. Alcaraz, kein bisschen weniger nervös, kassierte ebenfalls sofort ein Break. Der Satz ging trotzdem 6:3 an den Spanier, der dem Publikum gleich zu Beginn sein Repertoire an Kunstschlägen vorführte. Stoppbälle mit Effet, Volleys, die er mit dem Rücken zum Netz platzierte oder aus vollem Lauf auf die Linie drosch. Zverev leistete sich allein mit der Vorhand acht mehr oder weniger unnötige Fehler.

Im vierten Satz fängt sich der Spanier und übernimmt wieder die Kontrolle

Aber Zverev gilt nicht ohne Grund als ein Spezialist im Aufholen von Rückständen – und als größter Dauerläufer in der jüngeren Geschichte des Turniers. Neunzehneinhalb Stunden war er in den vergangenen zwei Wochen insgesamt mit dem Schläger in der Hand über den Sand gewetzt, um dieses Finale zu erreichen.

Wie schon im Halbfinale legte Zverev ein Comeback hin: Die Vorhand wurde sicherer, Zverev glückte ein Break zum 3:2. Den Vorsprung konnte er im folgenden Spiel absichern, indem er einen Ball ersprintete und diesen mit einer famosen Rückhand, gegen die eigene Laufrichtung, quer über den Platz jagte und auf die Linie setzte.

Es war der dritte Satz, dessen kurioser Verlauf dem Anhang Zverevs Hoffnung machte: Denn Alcaraz spielte phasenweise mitreißendes Tennis, ging 4:2 in Führung, dann sogar 5:2 – er hätte nur noch sein Aufschlagspiel ruhig beenden müssen, doch ihm unterlief ein untypisch leichter Fehler. Zverev sicherte sich erst das Break, dann den Ausgleich zum 5:5, dann die Führung und dann den Satz.

Doch im vierten Satz hatte sich der Spanier gefangen und übernahm wieder die Kontrolle, obwohl er nach dem schnellen 4:1 die Physiotherapeuten auf den Platz rief, um sich am linken Oberschenkel behandeln zu lassen.

So musste erneut der fünfte Satz die Entscheidung bringen – Zverev verlor sein erstes Aufschlagspiel mit zwei leichten, ins Netz gedroschenen Volleys und einem Doppelfehler. Alcaraz wiederum profitierte bei einem eigenen Doppelfehler von einem Irrtum des Referees, der auf Wiederholung entschied. Und schließlich rettete Alcaraz, der Herr aller Tennisböden, diesen Finalsieg über die Zeit: Er ist nun der jüngste Tennisspieler, der jemals auf Rasen, Hartplatz und Sand gewonnen hat. Zverev war wieder nah dran.