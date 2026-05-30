Tennisspielerin Coco Gauff hat bei den French Open überraschend den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Die Titelverteidigerin aus den USA verlor am Samstag 6:4, 6:7 (1), 4:6 gegen die für Österreich spielende Anastasia Potapova.

Die 22-jährige Gauff hatte sich im Vorjahr im Finale gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka durchgesetzt und sich den zweiten Grand-Slam-Titel nach ihrem Triumph bei den US Open 2023 gesichert. Im Match gegen Potapowa tat sie sich schwer, auch der Gewinn des ersten Satzes brachte keine Ruhe ein. Die Österreicherin kämpfte sich zurück und gewann in drei Sätzen nach 2:37 Stunden auf dem Court Philippe-Chatrier. In der Weltrangliste wird die an Nummer vier geführte Gauff nun einige Plätze zurückfallen.

„Es war ein toller Kampf“, sagte Potapova, Nummer 30 der Welt: „Coco ist ein Champion, ich respektiere sie sehr.“ In der nächsten Runde trifft sie auf die Russin Anna Kalinskaya.

Im Männerwettbewerb ist auch für den französischen Publikumsliebling Moïse Kouamé das Turnier beendet. Der erst 17 Jahre alte Franzose verlor gegen den Chilenen Alejandro Tabilo 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (9) nach großem Kampf ebenfalls in der dritten Runde.

Kouamé steht auf Weltranglistenposition 318 und gelangte nur dank einer Wildcard ins Hauptfeld der French Open.