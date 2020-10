Rafael Nadal gewinnt die French Open. Nichts Neues also in Paris? Von wegen: Mit 34 Jahren gelingt ihm das beste Turnier seiner Karriere. Dadurch schließt er in der ewigen Bestenliste zu Roger Federer auf.

Von Gerald Kleffmann

Um kurz vor 18 Uhr an diesem eigentlich ganz schönen Herbsttag in Paris, an dem es später nur doch regnen sollte, hatte Rafael Nadal zunächst ein Anliegen. Er wollte seine Empathie ausdrücken. "Bonjour à tous!", hallo alle zusammen, so höflich begrüßte er zunächst die 1000 Zuschauer, die entsprechend der behördlichen Auflagen dieser Veranstaltung in der Arena namens Court Philippe Chatrier beiwohnen durften. An Novak Djokovic gewandt sprach er: "Sorry für heute. In Australien hast du ja mich gekillt." So sei das nun mal in ihrem Sport. "Mal gewinnt der eine an einem Tag, an einem anderen Tag der andere."

Dann dankte Nadal seinem Team, sagte, dass ihm Roland Garros "alles bedeutet", hier hätte er "die wichtigsten Momente meiner Karriere erlebt". Es war, als sei es 2019 oder 2018 oder ein x-beliebiges anderes jener zwölf Jahre, in denen Nadal zuvor die French Open gewonnen hatte. Denn nach einem furiosen 6:0, 6:2, 7:5-Finalerfolg gegen den Weltranglisten-Ersten ist der Spanier weiterhin das, was der Unterlegene so ausdrückte: "Du hast gezeigt, warum du der König des Sandplatzes bist. Ich habe das an der eigenen Haut zu spüren bekommen."

Djokovic war voll geständig, er wusste ja: alles andere zu behaupten, wäre Kokolores gewesen. Die Tenniswelt hatte ja auch gesehen, wie er, der mit seinem erhofften 18. Grand-Slam-Titel Nadal und Roger Federer auf die Pelle rücken wollte, zurecht verloren hatte. Nun ist Nadal bei 20 dieser wichtigsten Trophäen angelangt, er hat damit den Schweizer eingeholt. Und er hat es auf eine Weise getan, die nicht gerade nett war. Da kann er noch so oft Bonjour sagen.

In sieben Matches verlor er keinen Satz. Aber es ist nun mal so, dass Nadals Werk ja exakt darauf aufbaut, den Gegner irgendwann so zu zermürben, dass er ballmaschinengleich nur noch sein Stakkato abspult. Vor Jahren hat er mal schön geschildert, warum ihm das in Paris und dort vor allem auf dem Court Central so gut gelingt. Nadal liebt die Ausmaße des Platzes, der Auslaufzonen bietet wie eine Pferdekoppel. Er sieht dann alles vor sich, das weite Feld, und legt sich den Konkurrenten regelrecht zurecht. Wie an diesem Sonntag. "Was du auf diesem Platz machst, ist unglaublich", zollte Djokovic bei der Siegerehrung dem Weltranglisten-Zweiten seinen Respekt. Für seinen Jubiläums-Sieg in Paris - es war sein 100. Matchgewinn bei nur zwei Niederlagen - kassiert Nadal 1,6 Millionen Euro, 850 000 Euro erhält Djokovic.

Das fast schon Ulkige an diesem Nachmittag war, dass - als der Regen näher rückte und das neue Dach vorsichtshalber geschlossen wurde - sich in den Sozialen Medien noch die Einschätzung ausgebreitet hatte: Vorteil für Djokovic. Hallenbedingungen sprächen gegen Nadal. Weil das Spiel schneller werde. Das wurde es. Aber nicht wie spekuliert. Nadal war der Tempomacher. Er spielte, als wollte er mit der Abendmaschine zurück nach Mallorca.

Der erste Durchgang war dennoch einer der spektakulärsten Eröffnungssätze bei einem Grand Slam. Er dauerte 48 Minuten und bot Ballwechsel, die Djokovic zigmal bis zu den Werbebanden aus dem Platz trieben. Nadal bangte auch um sein eigenes Aufschlagspiel. Allein: Der Satz endete skurril - mit 6:0 für Nadal, der seinen Lieblingsplatz nach allen Regeln der Geometrie auseinandernahm. Er fabrizierte Winkel, die es nicht gibt. Da half auch die außergewöhnliche Beweglichkeit Djokovics wenig, der gemeinhin mit seinen Spagat-Grätschen Großes leisten kann.

Djokovic ergriff die Flucht nach vorne

Der zweite Satz gestaltete sich offener, an der Dramaturgie änderte sich vorerst nicht viel. Wenngleich Djokovic mit dem 1:0 der erste Spielgewinn glückte. Aber mit Aufschlagverlusten zum 1:2 und zum 1:4 pflügte Nadal auch durch diesen Abschnitt des Matches. 17:4 Fehler zu Lasten Djokovics listete die Statistik für Satz zwei (6:2), aber diese Wertung war eigentlich unfair gegenüber Djokovic. Denn sie spiegelte nicht, mit welchem Spin Nadal auf die Bälle hieb, welchen Druck er mit Schlägen generierte, die er nur mit 80-prozentigem Risiko spielte. Viele Fehler von Djokovic waren in Wahrheit vorbereitete Winner Nadals. Der Tennisdaten-Guru Craig O'Shannassy hat mal tolle Aufsätze dazu verfasst, dass sogenannte "unerzwungene Fehler" oft genug ein Trugschluss sind. Nur nicht immer, natürlich. Sechs Unforced Errors auf Nadals Seite dokumentierten ja eine teuflische Effizienz.

No mercy. Gnadenlos. Djokovic musste sich, das war zu diesem Zeitpunkt längst klar, sein Comeback im Match selbst erarbeiten. Er ergriff die Flucht nach vorne. Allein sein Positionsspiel veränderte sich leicht, er rückte etwas mehr ins Feld, sofort ergaben sich Vorteile für ihn. Zwar nahm ihm Nadal zum 3:2 das Servicespiel ab, aber Djokovic gelang Gleiches umgehend. Er drängte Nadal öfter als in den ersten beiden Sätzen in die Defensive, nun war es Punch auf Punch, 4:4, 5:5. Ein Satzgewinn für Djokovic und ein vierter Satz generell schien möglich zu sein. Aber dann? Patzte er einmal zu viel.

Mit einem Doppelfehler ermöglichte der Serbe Nadals das Break zum 5:6, und der ließ sich bei seinem Aufschlagspiel nicht lange bitten. 15:0, 30:0, 40:0. Drei Matchbälle. Er schlug auf - Ass! Sieg! 13. Titel bei den French Open. Diesmal legte er sich nicht flach auf den Boden wie so oft. Diesmal ging er in die Hocke, strahlte nur. Zu überlegen war dieses Finale in der Summe verlaufen.