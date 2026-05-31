Auch am Wochenende setzte sich der Trend der diesjährigen French Open fort: Dieses Turnier ist ein bisschen eigen. Selten gab es so viele lange Matches, selten scheiterten so viele Topprofis in frühen Runden. Bei den Männern schieden bereits der Italiener Jannik Sinner, der Serbe Novak Djokovic und die Amerikaner Ben Shelton und Taylor Fritz aus, nur drei Spieler der ersten zehn Gesetzten kamen im Achtelfinale an. Bei den Frauen stolperten Australian-Open-Siegerin Jelena Rybakina (Kasachstan) – und am Samstag die Titelverteidigerin Coco Gauff. Die US-Amerikanerin verlor in der dritten Runde 6:4, 6:7 (1), 4:6 gegen Anastasia Potapova; die Russin tritt seit Ende 2025 für Österreich. Im vergangenen Jahr hatte Gauff im Pariser Finale Aryna Sabalenka besiegt. Die Weltranglistenerste aus Belarus trifft an diesem Montag in der sogenannten Night Session, in der erstmals beim diesjährigen Turnier ein Frauenmatch angesetzt wurde, auf die Japanerin Naomi Osaka.