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Überraschungen bei French OpenGauff und Swiatek scheitern

Lesezeit: 1 Min.

Die Titelverteidigerin Coco Gauff ist nicht mehr dabei  – sie unterlag Anastasia Potapova.
Die Titelverteidigerin Coco Gauff ist nicht mehr dabei  – sie unterlag Anastasia Potapova. Julien De Rosa/AFP

Auffällig beim Grand-Slam-Turnier in Paris: Viele Topspieler verlieren. Und ein Argentinier und ein Spanier bestreiten das drittlängste Match der French-Open-Geschichte.

Von Gerald Kleffmann, Paris

Auch am Wochenende setzte sich der Trend der diesjährigen French Open fort: Dieses Turnier ist ein bisschen eigen. Selten gab es so viele lange Matches, selten scheiterten so viele Topprofis in frühen Runden. Bei den Männern schieden bereits der Italiener Jannik Sinner, der Serbe Novak Djokovic und die Amerikaner Ben Shelton und Taylor Fritz aus, nur drei Spieler der ersten zehn Gesetzten kamen im Achtelfinale an. Bei den Frauen stolperten Australian-Open-Siegerin Jelena Rybakina (Kasachstan) – und am Samstag die Titelverteidigerin Coco Gauff. Die US-Amerikanerin verlor in der dritten Runde 6:4, 6:7 (1), 4:6 gegen Anastasia Potapova; die Russin tritt seit Ende 2025 für Österreich. Im vergangenen Jahr hatte Gauff im Pariser Finale Aryna Sabalenka besiegt. Die Weltranglistenerste aus Belarus trifft an diesem Montag in der sogenannten Night Session, in der erstmals beim diesjährigen Turnier ein Frauenmatch angesetzt wurde, auf die Japanerin Naomi Osaka.

Spektakulär verliefen am Samstag, dem letzten heißen Tag der Hitzewelle in Paris, gleich mehrere Partien bei den Männern und Frauen. Der Italiener Matteo Berrettini gewann nach 5:13 Stunden im fünften Satz gegen den Argentinier Francisco Comesana, mit 15:13 im Zehn-Punkte-Tiebreak (zwei Punkte Vorsprung). Juan Manolo Cérundolo, der Sinners Kräfteeinbruch ausgenutzt hatte, bestritt gegen Martín Landaluce das drittlängste Match der French-Open-Geschichte. Der Argentinier rang den Spanier nach 5:58 Stunden nieder, mit 10:8 im Tiebreak des fünften Satzes. Die Französin Diane Parry schaltete die Amerikanerin Amanda Anisiomova, die 2025 die Grand-Slam-Finals in Wimbledon und New York erreicht hatte, ebenfalls nach engem Verlauf aus, sie siegte 6:3, 4:6, 7:6 (3). Und am Sonntag sorgte Marta Kostjuk für eine weitere Überraschung. Die Ukrainerin gewann 7:5, 6:1 gegen die viermalige Paris-Siegerin Iga Swiatek aus Polen.

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