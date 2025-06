Der 17 Jahre alte Niels McDonald hat als erster deutscher Tennisspieler seit Alexander Zverev vor elf Jahren ein Grand-Slam-Turnier bei den Junioren gewonnen. Der Schweriner setzte sich im Finale der French Open im deutschen Duell mit dem 17 Jahre alten Max Schönhaus mit 6:7 (5:7), 6:0, 6:3 durch und feiert damit den größten Erfolg seiner noch jungen Karriere. Der in Cardiff geborene McDonald ist der dritte deutsche Junior, der die French Open gewinnt.

Zverev hatte 2014 den Junioren-Titel bei den Australian Open geholt. Er war auch der bislang letzte deutsche Nachwuchsspieler, der in Paris im Endspiel stand. 2013 hatte er gegen den Chilenen Cristian Garin verloren. Bei den Herren war Zverev in diesem Jahr bereits im Viertelfinale gegen Novak Djokovic ausgeschieden.

Die Erfolge von McDonald und Schönhaus tun auch dem Deutschen Tennis Bund gut, der zuletzt wegen mangelnder Erfolge in der Kritik stand. Im männlichen Bereich gibt es mit McDonald und Schönhaus sowie den beiden bereits auf der Profitour aktiven Justin Engel und Diego Dedura nun ein Quartett von 17-Jährigen, das Hoffnung macht „Es ist nicht alles so schwarz, wie man es sagt“, sagte Ex-Profi Philipp Petzschner, der beim DTB als Bundestrainer Jugend tätig ist. „Wir müssen mit harter Arbeit versuchen, da jetzt Konstanz reinzubringen und die Jungs weiterentwickeln. Dann haben wir wieder mehr Spieler im Hauptfeld und in der zweiten Woche bei Grand Slams.“