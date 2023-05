Interview von Gerald Kleffmann

Michael Stich zählt zu den erfolgreichsten Profis, die das deutsche Tennis je vertreten haben. Der 54-Jährige aus Pinneberg gewann in den Neunzigerjahren 18 Einzeltitel, darunter sein Finalsieg 1991 in Wimbledon gegen Boris Becker. 1993 wurde er ATP-Weltmeister in Frankfurt. Bei den US Open stand er 1994 im Endspiel, bei den French Open 1996. Bis heute ist Stich der letzte deutsche Mann, der beim wichtigsten Sandplatzturnier, das an diesem Sonntag wieder in Paris beginnt, das Finale erreicht hat.