Es gibt einfachere Ausgangslagen für Debütantinnen als jene, die Eva Lys aus Hamburg zu bewältigen hatte: erstes Match der French Open auf dem Centre Court, dem riesigen Kasten, und dann gleich Frankreichs beste Profitennisspielerin Caroline Garcia, 30, vor der Nase. Ein "bisschen überwältigend" sei die Konstellation gewesen, sagte Lys, 22, aber von Nervosität war anfangs nichts zu sehen. Sie gewann den ersten Satz, lag im zweiten 4:4 gleichauf, kam kurz aus dem Rhythmus, und in dem Moment schlug die erfahrene Garcia zurück. 6:4, 5:7, 2:6 stand es am Ende. Lys, die auf Weltranglistenplatz 145 notiert ist und sich durch die Qualifikation geschlagen hatte, stellte fest, dass sie bislang nicht dort ist, wo sie hin möchte. Aber nach der Paris-Premiere zu urteilen, befindet sie sich auf einem guten Weg.

Beendet ist die Einzelkonkurrenz auch für die deutschen Fed-Cup-Spielerinnen Tatjana Maria (2:6, 3:6 gegen Clara Tauson aus Dänemark) und Laura Siegmund, die sich von der früheren Australian-Open-Siegerin Sonja Kenin aus den USA gefordert sah und in drei Sätzen verlor. Siegemund, 36, will sich nun auf die Doppelkonkurrenz konzentrieren. Immerhin hat der Nürnberger Maximilian Marterer, 28, am Sonntag die erste Hürde problemlos genommen beim 6:3, 6:2, 6:0-Erfolg gegen den Australier Jordan Thompson. De frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber greift erst am Dienstag erstmals zum in Paris zum Tennisschläger.