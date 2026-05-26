Jan-Lennart Struff gelang in seinem Auftaktmatch bei den French Open in Paris ein überraschender Sieg. Der 36-Jährige aus Warstein, der bislang eine Saison mit vielen Rückschlägen erlebt, besiegte am Dienstag den Weltranglisten-Zehnten Alexander Bublik aus Kasachstan 7:5, 6:7 (6), 6:4, 7:5. Viele deutsche Zuschauer feierten Struff anschließend auf Court 14. In der zweiten Runde trifft der Davis-Cup-Spieler, auf dem 80. Weltranglistenplatz geführt, auf den Portugiesen Jaime Faria, 115. der Weltrangliste. Laura Siegemund dagegen schied trotz energischer Gegenwehr aus. Die 38-Jährige aus Metzingen verlor knapp gegen die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka aus Japan 3:6, 6:7 (3). Die zweite Runde hatten zuvor die Deutschen Alexander Zverev, Eva Lys und Tamara Korpatsch erreicht.