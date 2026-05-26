Laura Siegemund hat eine Überraschung bei den French Open verpasst. Die 38-Jährige aus Metzingen verlor am Dienstagnachmittag nur knapp gegen die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka aus Japan. Bei der 3:6, 6:7 (3)-Niederlage hatte die Weltranglisten-47. vor allem im zweiten Satz Chancen auf den Satzgewinn. Doch einige Fehler halfen ihrer Gegnerin zum Sieg. Osaka sorgte schon vor dem ersten Aufschlag für Aufsehen. Die ehemalige Weltranglistenerste ging in einem schwarzen, bodenlangen Glitzerkleid auf den Court Suzanne-Lenglen, das sie für die Partie ablegte. Im Match trug die 28-Jährige dann ein bronzefarbenes Glitzer-Outfit. Somit haben vorerst nur die DTB-Profis Alexander Zverev, Eva Lys und Tamara Korpatsch die zweite Runde in Paris erreicht.