Plötzlich brandete aufmunternder Applaus auf dem Court Philippe-Chatrier auf. Iga Swiatek, die unerbittliche Nummer eins der Tenniswelt, hatte der Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova doch tatsächlich nach 37 Minuten ein Spiel gestattet – das erste der Tschechin. An der Siegerin eines einseitigen Viertelfinals änderte dies nichts: Swiatek steuert nach dem 6:0, 6:2-Erfolg weiter auf die Titelverteidigung in Paris zu. „Alles hat funktioniert. Ich habe besser aufgeschlagen und mit noch mehr Selbstvertrauen gespielt“, sagte Swiatek. 2022 und 2023 hat die Polin zum zweiten und dritten Mal den Coupe Suzanne Lenglen in die Höhe gereckt. Vieles deutet darauf hin, dass am Samstag der vierte Triumph der Weltranglistenersten am Bois de Boulogne folgt.