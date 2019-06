8. Juni 2019, 17:46 Uhr Tennis Ashleigh Barty gewinnt die French Open

Ashleigh Barty setzt sich im Finale der French Open in zwei Sätzen (6:1, 6:3) gegen Marketa Vondrousova durch.

Für die 23 Jahre alte Australierin ist es der erste Grand-Slam-Titel.

Die Australierin Ashleigh Barty hat bei den French Open in Paris ihren ersten Einzeltitel bei einem Grand Slam gewonnen. Im Finale besiegte die bisherige Nummer acht der Weltrangliste die ungesetzte Tschechin Marketa Vondrousova mit 6:1, 6:3. Barty ist die erste australische Gewinnerin eines Majors seit Samantha Stosur (US Open 2011). Letzte australische Siegerin in Roland Garros war 1973 Margaret Court. Für beide Spielerinnen war das Grand-Slam-Finale eine Premiere.

Barty (23) hatte immerhin im vergangenen Jahr im Doppel die US Open gewonnen. Vondrousova (19) war in Paris ohne Satzverlust ins Endspiel eingezogen, im bislang größten Match ihrer Karriere war ihr allerdings die Nervosität anzumerken. Barty verwandelte nach nur 70 Minuten ihren ersten Matchball. Am Montag rückt sie auf Platz zwei der Weltrangliste vor.