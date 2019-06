4. Juni 2019, 23:11 Uhr French Open Federer trifft auf Nadal

Der 37 Jahre alte Schweizer gegen den 33 Jahre alten Spanier: Im Halbfinale der Männer kommt es zum namhaftesten aller Tennis-Duelle.

Von Gerald Kleffmann

Die Viertelfinal-Matches am Dienstag hatten sich in die Länge gezogen, es regnete wie befürchtet, und als gar eine Gewitterwarnung anstand, mussten die Spieler die Plätze verlassen. Als es ab 18.30 Uhr weiterging, war Rafael Nadal der Schnellste, das war bei einer 6:1, 6:1, 4:2-Führung auf dem Court Philippe Chatrier auch absehbar gewesen. Der Japaner Kei Nishikori hatte keine Chance gegen den elfmaligen Roland-Garros-Sieger, der dritte Satz endete 6:3. Eine halbe Stunde nach Nadal zog Roger Federer ins Halbfinale ein, der 20-malige Grand-Slam-Champion setzte sich gegen seinen Landsmann Stan Wawrinka 7:6 (4), 4:6, 7:6 (5), 6:4 durch. Der Schweizer, der drei Jahre nicht in Paris angetreten war, hat tatsächlich im Alter von 37 Jahren noch einmal das Halbfinale der French Open erreicht. Dort kommt es nun zum namhaftesten aller Tennisduelle: Federer gegen Nadal. "Wir haben die wichtigsten Momente unserer Karriere gemeinsam auf dem Platz verbracht", sagt der 33-Jährige aus Mallorca und verspricht: "Es wird ein besonderer Augenblick." In Paris trafen sie sich zuletzt im Finale 2011, Nadal gewann in vier Sätzen, er führt auch in der Gesamtbilanz mit 23:15 Siegen.