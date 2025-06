Am Ende des zweiten Satzes flog der Tennisschläger gegen die Bank neben dem Sandplatz. Ein Signal, das keiner Worte bedurfte und ebenso unmissverständlich zu deuten war wie die blinkenden Ziffern auf der Anzeigetafel. Daniel Altmaier rackerte am Abend auf dem Court Suzanne-Lenglen, aber den Rückstand gegen Frances Tiafoe, die Nummer 16 der Weltrangliste, holte er nicht mehr auf. Auch im zweiten Versuch hat der ungesetzte deutsche Davis-Cup-Spieler den Sprung unter die letzten Acht eines Grand-Slam-Turniers verpasst.

Mit 3:6, 4:6, 6:7 (4) musste sich Altmaier dem 27-jährigen US-Amerikaner, der seit Jahren zur Weltspitze zählt, geschlagen geben. Dass er im Achtelfinale durchaus Chancen hatte, wusste er selbst, Tiafoe war freundlich genug, das auch coram publico zu bestätigen: Es sei „ein hartes Match“ gewesen, sagte er, die Bälle, die ihm mit viel Spin von der anderen Seite des Netzes entgegenflogen, hätten ihn gut ins Schwitzen gebracht. Allerdings dauerte es bis zum 0:4 aus Altmaiers Sicht, bis er sich der Wucht von Tiafoes Spiel erwehren konnte. Im zweiten Satz kassierte er ein Break zum 3:4, im dritten hielt er bis zum Tiebreak dagegen. An die Höhen seines Auftaktspiels in dem er Tiafoes Landmann Taylor Fritz, die Nummer vier der Welt, geschlagen hatte, kam er allerdings nicht mehr heran. Schon 2020 hatte Altmaier in Paris das Achtelfinale erreicht. Im weiteren Verlauf der Saison, so Altmaier, wolle er nun die positiven Erkenntnisse dieser Frankreichtour zu seinem Vorteil nutzen.

Weil auch für die Doppelspieler und ATP-Weltmeister Kevin Krawietz und Tim Pütz die Reise schon beendet ist, die überraschend gegen Ivan Dodig/Orlando Luz aus Kroatien und Brasilien verloren, ist Alexander Zverev der einzig verbliebene deutsche Spieler aus den Reihen des DTB. Bei den Frauen hält Doppelspezialistin Laura Siegemund, 37 Jahre alt, weiter die Konkurrenz in Schach. Im Mixed-Wettbewerb erreichte sie der Seite ihres französischen Partners Edouard Roger-Vasselin mit einem Sieg über das US-Duo Melichar-Martinez/Harrison das Viertelfinale. Im Frauen-Doppel steht sie am Montag im Achtelfinale den italienischen Olympiasiegerinnen Jasmine Paolini/Sara Errani gegenüber.