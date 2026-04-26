Die Nachricht hatte sich angedeutet, daher war sie, als sie am Freitagabend verkündet wurde, nicht mehr ganz überraschend. Carlos Alcaraz , der spektakulärste Tennisspieler der Gegenwart, der die vergangenen beiden French-Open-Ausgaben gewonnen hatte, wird in diesem Jahr nicht seinen Titel in Paris verteidigen können. Eine Verletzung am rechten Handgelenk, seinem Schlagarm, zwingt den 22 Jahre alten Spanier dazu. „Nach den Ergebnissen der heute durchgeführten Tests haben wir entschieden, dass das Vernünftigste ist, vorsichtig zu sein und nicht an den Turnieren in Rom und Roland Garros teilzunehmen, bis wir die Entwicklung abgewartet und bewertet haben, um zu entscheiden, wann wir wieder auf den Platz zurückkehren“, teilte Alcaraz in sozialen Medien mit und fügte einen Satz an, der Optimismus ausstrahlen sollte: „Es ist ein schwieriger Moment für mich, aber ich bin sicher, dass wir stärker daraus hervorgehen werden.“

Für das Männertennis ist die Auszeit von Alcaraz ein herber Verlust, den sein größter Widersacher Jannik Sinner treffend so umschrieb: „Ich hoffe, dass er zurückkommt und danach keine weiteren Verletzungen hat“, sagte der Weltranglistenerste beim aktuell laufenden Masters-Turnier in Madrid: „Das Tennis braucht Carlos. Tennis ist ein viel besserer Sport, wenn er dabei ist. Und auch für mich persönlich ist es schöner.“ Auch der 14-malige French-Open-Sieger Rafael Nadal, der selten bei X Ereignisse kommentiert, fühlte sich veranlasst, sich diesmal zu Wort zu melden: „Kopf hoch, Carlos!“, schrieb der 39-Jährige, der 2024 seine Karriere beendet hatte, „ich hoffe, du erholst dich so schnell wie möglich. Gerade in solchen schwierigen Zeiten zeigt sich, was du alles leistest. Viel Kraft und eine herzliche Umarmung!“.

In der jüngeren Vergangenheit waren es hauptsächlich Alcaraz und Sinner, an denen Zverev gescheitert war

Es soll sich bei der Verletzung um eine Entzündung an der Sehnenscheide handeln, die Alcaraz erstmals beim Turnier in Barcelona zu schaffen machte. Zwar gewann er vor rund zwei Wochen dort sein Erstrundenmatch gegen den Finnen Otto Virtanen, zur zweiten Runde gegen den Tschechen Tomas Machac war er aber nicht mehr angetreten. Alcaraz sagte danach seinen Start für Madrid ab, nun folgt eine noch längere Pause. Nach Paris beginnt die Rasen-Saison. Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon, das Ende Juni ansteht, hatte Alcaraz 2023 und 2024 gesiegt. Im vergangenen Jahr verlor er im Finale im All England Club gegen Sinner.

Seine Sehnenscheidenentzündung fügt sich ein in eine längere Liste von Verletzungen in seiner jungen Karriere. 2022 erlitt Alcaraz einen Bauchmuskelriss, 2023 eine Oberschenkelverletzung, 2024 eine Knöchelverstauchung, 2025 hatte er muskuläre Probleme im rechten Bein.

Das Fehlen von Alcaraz hat natürlich Auswirkungen auf das Männertableau in Paris. Für Alexander Zverev dürften sich die Chancen auf seinen ersten Grand-Slam-Titel deutlich erhöht haben. In der jüngeren Vergangenheit waren es hauptsächlich Alcaraz und Sinner, an denen der 29-Jährige beim Kampf um bedeutsame Pokale gescheitert war. Im Halbfinale der Australian Open im Januar etwa hatte Zverev in einem epischen Match gegen Alcaraz verloren. In Paris wird Zverev nunmehr an Nummer zwei gesetzt sein, er könnte damit erst im Finale auf Sinner treffen. Das Feld wirkt offener, wie es in der Tennissprache heißt. Wie fit zudem der 24-malige Grand-Slam-Gewinner Novak Djokovic, 38, ist, bleibt auch fraglich. Der Serbe leidet noch an den Folgen einer Schulterverletzung. Djokovic bestritt in dieser Saison nur die Turniere in Melbourne und Indian Wells. Zverev trifft an diesem Montag in seinem Drittrundenmatch in Madrid auf den Franzosen Terence Atmane, 24.