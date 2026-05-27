Die 14 ist Jan-Lennard Struffs Glückzahl, zumindest in Paris bei den French Open . 2019 besiegte er auf Court 14 in der dritten Runde den Kroaten Borna Coric. 2021, in Runde eins auf demselben Platz, den Russen Andrej Rublew. Danach ging er essen im Spielerrestaurant und bekam die Wartemarke 14. Und 2026? Struff kam im Formtief nach Frankreich, von seinem Trainer Markus Wislsperger hat er sich im April getrennt, die Ergebnisse fehlten. Er braucht Weltranglistenpunkte, dringend, er hat in diesem Jahr viele zu verteidigen, sonst rutscht er im zweiten Halbjahr weit ab. Als aber die Platzansetzung folgte und feststand, dass Struff auf Court 14 musste, war das ein Vorbote des überraschenden Erfolgs, anders ließ sich das ja nicht deuten. Und tatsächlich, so wie er am Dienstag gespielt hat, darf er zurecht daran glauben: Warum sollte er nicht zum x-ten Mal eine Saison zum Guten wenden?

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Die „Struffi“-Rufe hallten laut über den staubigen Sandplatz, als der 36-Jährige aus Warstein bei brütender Hitze Alexander Bublik 7:5, 6:7 (6), 6:4, 7:5 besiegt hatte. Damit bezwang Struff auch einen Top-Ten-Mann, denn der Kasache ist Zehnter der Weltrangliste. „Ich bin glücklich, dass ich ihn schlagen konnte“, sagte er gelassen. Und zum Rückhalt der Zuschauer: „Das ist immer schön, wie viele Deutsche herkommen und uns unterstützen.“ Abgeklärt ist Struff, er hat ohne Zweifel große Verdienste im DTB, mehrmals rettete er das deutsche Davis-Cup-Team vor dem Abstieg, er ist Vater zweier Kinder, was soll ihn aus der Ruhe bringen? Nicht viel. Seine Rumpelsaison weiß er dennoch richtig einzuschätzen, denn er ist kein Träumer, sondern ein Realist.

„Die Saison ist nicht ideal“, das gibt er zu. Er hat sich daher, um die Kurve zu kriegen, mit Carsten Arriens wieder zusammengetan, seinem früheren Langzeittrainer, mit dem er die größten Erfolge erlebt hatte. Nach der Trennung von Wislsperger „wollte ich nicht zwangsläufig etwas Neues haben“, erklärte Struff. „Ich wollte auch selbst bei mir so ein bisschen bleiben. Und meine Gedanken ordnen können.“ Als ihm Arriens, mit dem er stets in Kontakt geblieben war, Hilfe anbot, sagte Struff dankbar zu. Denn er wollte keine wilden Trainerexperimente mehr: „Ich kriege nicht eine neue Philosophie im Tennis mit, wo ich vielleicht schon wieder durcheinanderkomme oder nicht weiß, was passieren wird.“ Die Partnerschaft bleibt aber zeitlich begrenzt, nach Wimbledon endet sie, so haben es beide vereinbart.

In der Weltrangliste steht Struff auf Platz 80, das klingt beruhigender, als es ist, das weiß er. Es geht auch darum, in die Hauptfelder großer Turniere zu gelangen: In den Top 100 zu sein, ist da fast Bedingung. Beim Rasenklassiker im All England Club vor einem Jahr kam er in die dritte Runde, bei den US Open sogar ins Achtelfinale, in Lyon gewann er ein Challenger-Turnier. Nach zwölf Monaten fallen diese Weltranglistenpunkte automatisch weg. „Natürlich denkt man immer dran, okay, ich habe ein gutes Turnier bei den US Open gespielt, auch in Wimbledon, bis dahin ist ja noch Zeit“, sagte Struff weiter. „Aber den Stress macht man sich ja nicht so gerne. Ich habe das schon jahrelang gemacht. Man muss einfach arbeiten, fokussiert sein, und wenn man viel arbeitet, kommt irgendwann der Erfolg wieder.“ So klingt Tennisaltersweisheit.

Das Match von Korpatsch gegen Wang Xinyu wird von einem Streit zwischen beiden um einen Ballabdruck überlagert

An diesem Donnerstag könnte ihm ein Sieg gegen den Portugiesen Jaime Faria helfen, vorerst weiteren Druck aus dem Weltranglistenthema zu nehmen. „Das ist ein sehr schwieriger Gegner. Er hat Grigor Dimitrow in der Qualifikation besiegt“, sagte Struff sachlich. „Er serviert sehr gut. Das wird ein harter Brocken, aber ich hoffe, ich kann ein bisschen Schwung mitnehmen.“

Einen schönen Erfolg feierte auch Tamara Korpatsch, die 31-jährige Hamburgerin steht erstmals in ihrer Karriere in der dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers. Die Weltranglisten-95. besiegte am Mittwoch die Weltranglisten-34. Wang Xinyu 6:2, 2:6, 6:3. Überlagert wurde das hitzige Duell von einem Streit. Bei 5:2 im ersten Satz wollte die Chinesin nicht wahrhaben, dass ein Ball von ihr im Aus gewesen war. Regelwidrig ging sie auf Korpatschs Spielhälfte, um den Abdruck zu überprüfen; dafür kassierte sie eine Verwarnung. Später warf sie der Deutschen vor, diese habe den falschen Abdruck der Schiedsrichterin gezeigt. Korpatsch sagte, es hätte zwei Abdrücke gegeben und beide seien hinter der Grundlinie gewesen. Auch so ein Theater gibt es unter Profis. „Ich bin jetzt in der dritten Runde, ich feiere das jetzt nicht groß, weil ich ja noch weiterkommen will“, sagte Korpatsch nach dem Match entspannt. Ihre nächste Gegnerin am Freitag ist die Ukrainerin Elina Switolina.