30. November 2018, 23:36 Uhr Freitagsspiel Zurück im Alltag

Düsseldorf vergibt gegen Mainz viele Chancen und verliert am Ende 0:1 - eine Woche nach dem Punktgewinn beim FC Bayern.

Fortuna Düsseldorf ist nach dem überraschenden Punktgewinn bei Rekordmeister Bayern München wieder im Bundesliga-Alltag angekommen. Der Aufsteiger unterlag sechs Tage nach dem 3:3 beim Titelverteidiger 0:1 (0:0) gegen den FSV Mainz 05 und bleibt nach seiner fünften Heimniederlage in dieser Saison auf einem Abstiegsplatz. Mainz kletterte nach seinem zweiten Auswärtssieg zunächst auf Rang acht.

Jean-Philippe Mateta machte mit seinem vierten Saisontreffer in der 67. Minute den eher glücklichen Erfolg der Mainzer perfekt. Zuvor hatte die Fortuna über weite Strecken das Geschehen bestimmt, ging aber mit ihren Chancen viel zu leichtfertig um. "Wir haben die klareren Tormöglichkeiten gehabt. Es ist sehr ärgerlich, dass wir dieses Spiel verloren haben", sagte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel beim TV-Sender Eurosport. Fortuna-Torhüter Michael Rensing ergänzte: "Wir haben so viele Chancen gehabt und kassieren dann so ein dummes Tor."

Düsseldorf: Rensing - Bormuth, Bodzek, Kaminski - Zimmer (80. Usami), Ma. Zimmermann, Fink (73. Karaman), Stöger, Gießelmann - Lukebakio (68. Raman), Hennings. - Trainer: Funkel. Mainz: Zentner - Brosinski (59. Donati), Bell, Niakhate, Aaron - Kunde - Gbamin, Latza - Boetius (56. Öztunali) - Mateta, Quaison (85. Onisiwo). - Trainer: Schwarz.

0:1 Mateta (67.). - Schiedsrichter: Gräfe (Berlin). - Gelb: Bormuth - Donati. - Zuschauer: 37 091.