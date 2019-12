Angeführt von Doppel-Torschütze Philipp Max ist der FC Augsburg zur Mannschaft der Stunde in der Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Die Augsburger gewannen zum Auftakt des 15. Spieltags 4:2 (1:1) bei der TSG Hoffenheim. Damit ist der FCA, der nun 20 Punkte gesammelt hat, seit fünf Partien ungeschlagen und holte dabei 13 von 15 möglichen Zählern. Max in der 11. und in der 50. Minute per Foulelfmeter, Frederik Jensen (56.) sowie Iago (85.) mit seinem ersten Bundesligator trafen für die Fuggerstädter, die zum ersten Mal bei der TSG gewinnen konnten. Dagegen stecken die Hoffenheimer (21 Punkte), die zuvor acht Partien hintereinander nicht gegen Augsburg verloren hatten, nach dem vierten Spiel ohne Sieg in Serie wieder in größeren Schwierigkeiten. Daran änderten auch die Tore von Robert Skov (14.) und Jürgen Locadia (80.) nichts.

Die 23 309 Zuschauer in Sinsheim sahen zu Beginn ein Spiel ohne nennenswerte Höhepunkte, die Gäste konnten sich aber nur kurz über die Führung freuen. Die Partie schleppte sich Richtung Pause, zu Beginn des zweiten Durchgangs war es Akpoguma, der mit einem Foul an Niederlechner einen Strafstoß verursachte, den Max verwandelte. Jensen erhöhte, Hoffenheim rannte meist kopflos an, ehe ein Augsburger Konter die Partie entschied.