26. April 2019, 23:18 Uhr Freitagsspiel FCA chancenlos

Die Augsburger verlieren 1:4 gegen Bayer Leverkusen und blieb auch im 18. Bundesliga-Duell gegen die Werkself ohne Sieg. Aber dennoch rückt der Klassenerhalt für Augsburg und Trainer Martin Schmidt immer näher.

Bei Bayer Leverkusen reifen wieder Träume von einer Qualifikation für die Champions League. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz holte mit einem verdienten 4:1 (1:1) beim FC Augsburg ihren dritten Sieg in Folge und liegt vorübergehend nur noch zwei Punkte hinter dem Tabellenvierten Eintracht Frankfurt. Der FCA blieb auch im 18. Bundesliga-Duell gegen die Werkself ohne Sieg. Die Hoffnung auf einen FCA-Erfolg nährte zunächst Kevin Danso (12.) mit einem sehenswerten Kopfballtreffer. Wenig später egalisierte Kevin Volland (15.), er setzte den Ball kraftvoll unter die Latte. Nach der Pause traf dann Kai Havertz (48.) elegant, bevor Jonathan Tah (60.) und Julian Brandt (88.) erhöhten.

Insgesamt zeigte Leverkusen eine fußballerisch eindrucksvolle Leistung, machte im ersten Abschnitt jedoch zu wenig aus seinen teilweise herausragenden Möglichkeiten. Augsburg, das unter Trainer Martin Schmidt zuletzt wieder mit Begeisterung und Feuer gespielt hatte, hat den Klassenverbleib dennoch so gut wie in der Tasche. Sollte der VfB Stuttgart am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach verlieren, ist dieser auch rechnerisch sicher. Augsburg hatte zuvor in Frankfurt und gegen den VfB Stuttgart gewinnen können.