5. Oktober 2018, 23:29 Uhr Freitagsspiel Drei Punkte zum Geburtstag

Werder Bremen zeigt mit dem 2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg seine Heimstärke.

Werder Bremen hat erneut seine enorme Heimstärke unter Beweis gestellt. Am 36. Geburtstag von Trainer Florian Kohfeldt kamen die Norddeutschen gegen den VfL Wolfsburg zu einem hart erkämpften 2:0 (1:0)-Sieg und bleiben damit auch im 16. Bundesliga-Heimspiel in Serie ungeschlagen. Vor 41 000 Zuschauern im Weserstadion erzielten Davy Klaassen in der 35. Minute und Johannes Eggestein (86./im Bild Nr. 24) die Tore für die Bremer, die damit zumindest für eine Nacht auf Platz zwei kletterten. Der VfL Wolfsburg wartet dagegen nun schon seit fünf Spielen auf einen Sieg und verpasste nach dem guten Saisonstart mit zwei Erfolgen vorerst den Anschluss an die Spitzengruppe Liga. Den besseren Start aber erwischten an diesem Abend die Wolfsburger, die die Kreativspieler der Gastgeber kaum zur Entfaltung kommen ließen. So brauchte das Team von Kohfeldt auch ein wenig Hilfe der Gäste, um in Führung zu gehen: Robin Knoche konnte den Ball nach einer Hereingabe von Theodor Gebre Selassie nicht richtig klären. Klaassen nutzte das mit einem unhaltbaren Flachschuss. Bremen agierte immer sicherer und bekam die Partie zusehends besser in den Griff. Für die letzte Viertelstunde wechselte Kohlfeldt Claudio Pizarro ein - zwei Tage nach dessen 40. Geburtstag. Und der Routinier hatte mit einem schönen Pass in den Lauf von Eggestein entscheidenden Anteil am vorentscheidenden 2:0 kurz vor Schluss. Für Eggestein war es der erste Bundesliga-Treffer.