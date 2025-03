Fifa-Gerichtsprozess:Freispruch für Blatter und Platini bestätigt

Im aufsehenerregenden Fifa -Betrugsprozess hat ein Schweizer Gericht den Freispruch für den früheren Weltverbandschef Joseph S. Blatter und den ehemaligen Uefa -Präsidenten Michel Platini bestätigt. Damit folgte das Gericht am Dienstag in Muttenz im Berufungsverfahren um eine dubiose Millionenzahlung der Forderung der beiden einst mächtigsten Männer des Weltfußballs. Die Staatsanwaltschaft hatte Gefängnisstrafen von jeweils einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung gefordert.

Der Schweizer Blatter, 89, und der Franzose Platini, 69, waren im Sommer 2022 in erster Instanz freigesprochen worden – da ein Betrug „nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen“ sei. Die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein, der sich die Fifa als mutmaßlich geschädigte Partei unter Blatters Nachfolger Gianni Infantino anschloss. Bei der Anhörung in Muttenz war der Weltverband jedoch nicht vertreten.

Den Erkenntnissen der Ankläger zufolge hatte Blatter Platini aus der Fifa-Kasse im Jahr 2011 ohne nachweisbare Veranlassung umgerechnet rund zwei Millionen Euro auszahlen lassen. Sowohl Blatter als auch Platini bezeichneten die Zahlung seit Beginn der Untersuchungen als ein mündlich vereinbartes Honorar für Fifa-Beratertätigkeiten Platinis von 1999 bis 2002. Blatter sprach von einem „Gentlemen’s Agreement“.

Infantino wird als größter Profiteur des vor rund zehn Jahren aufgeflogenen Fifa-Skandals angesehen. Der damalige Uefa-Generalsekretär nutzte seinerzeit das entstandene Machtvakuum durch Blatters Rücktritt und die Kaltstellung von dessen designiertem Nachfolger Platini und ließ sich Anfang 2016 zum neuen Fifa-Präsidenten wählen.

Die Affäre sei im Jahr 2015 einzig und allein aufgeflammt, „um Michel Platini daran zu hindern, Fifa-Präsident zu werden“, sagte sein Verteidiger Dominic Nellen zum Ende der Anhörung: „Auf politischer und medialer Ebene“ habe die Fifa „bereits gegen Michel Platini gewonnen“, da der Franzose nun Infantinos Präsidentschaft nicht mehr bedrohe.