Wenn Laura Freigang nicht gerade Fußball spielt, läuft sie oft mit einer Kamera durch Frankfurt. Mit einem eher altmodisch anmutenden Apparat hat sie auch einst die WM 2023 in Australien dokumentiert und die Fotos in einem Bildband veröffentlicht. Darin finden sich eher düstere Erinnerungen, weil die DFB-Frauen erstmals in der Geschichte in der Vorrunde scheiterten. „Kein Licht ohne Schatten“, nannte die Ersatzspielerin das Fotobuch und schrieb ins Vorwort: „Das Leben ist nicht nur Erfolg.“

Ungewollt ist dieser Satz nun wieder aktuell. Die Kapitänin von Eintracht Frankfurt wird nach einem Vergleich, den die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada), die Nationale Anti-Doping Agentur (Nada), der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Spielerin getroffen haben, die WM 2027 in Brasilien verpassen. Ihre Sperre läuft wegen dreier versäumter Dopingkontrollen zwischen dem 11. März 2025 und dem 23. Februar 2026 jetzt bis zum 8. Oktober 2027. Verstöße gegen die Meldepflichten sind für Mitglieder des Registered Testing Pools (RTP) kein Kavaliersdelikt.

In einem emotionalen Video fasste Freigang, 28, die Konsequenz selbst zusammen. „Ich werde kein Fußball mehr spielen können“, sagte sie, weder im Verein noch im Nationalteam. Auch Training ist ihr untersagt, selbst die Teambereiche ihres Vereins darf sie nicht mehr betreten. Der Bann wirft die Frankfurter Identifikationsfigur mit der eintätowierten Vorwahl 069 auf dem Arm ziemlich aus der Bahn. Knapp vier Minuten redet sie auf Instagram mit verquollenen Augen und brüchiger Stimme über den dunkelsten Tag ihrer Karriere: „Es bricht mir das Herz, vorerst nicht mehr auf dem Platz zu stehen, meiner Mannschaft zu helfen und den Alltag leben zu dürfen, den ich so liebe.“

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Mitgefühl übermittelte zuerst die DFB-Sportdirektorin Nia Künzer: „Für Laura tut uns diese Situation menschlich einfach unfassbar leid. Die vergangenen Wochen waren für sie sehr belastend.“ Kapitänin Giulia Gwinn sagte bei einer digitalen Pressekonferenz aus dem Teamhotel an der Copacabana vor den Länderspielen gegen Argentinien in La Plata (Montag, 0.15 Uhr/ZDF) und gegen Peru in Rio de Janeiro (4. Dezember, 22.15 Uhr/ARD): „Man denkt natürlich in erster Linie einfach an Laura, also was es mit einem Menschen macht.“ Die gemeinhin als Frohnatur geltende Freigang sei „eben nicht nur Mitspielerin, sondern auch Freundin“.

„Das Leben ist manchmal hart, das Leben ist manchmal schwierig“, sagt Laura Freigang

Ihre offene, positive Art war einer der Gründe, weshalb Bundestrainer Christian Wück die Offensivallrounderin nicht nur für die Südamerikareise vorgesehen hatte, die Freigang kurzfristig grippebedingt absagen musste. Auch für die WM in Brasilien hatte er mit ihr geplant. Obwohl die 45-malige Nationalspielerin bei einem großen Turnier bislang keine tragende Rolle eingenommen hat, hätte Wück die Teamplayerin wohl mitgenommen. Nun müssen andere für die gute Laune sorgen. Schlechte Stimmung herrschte bei der Eintracht bis hoch in die Vorstandsetage, als ihr Fall im Sommer publik wurde. Freigang erzielt zwar in der Bundesliga regelmäßig Tor um Tor und liegt in der Torjägerinnenliste auf Platz drei, gilt aber abseits des Platzes als längst nicht so zielstrebig. Sondern als eine, die sich in ihren vielen Aktivitäten mitunter verheddert.

Spätestens nach zwei Meldeversäumnissen hätten eigentlich alle Warnsignale anspringen müssen. Doch dann kam der dritte Verstoß in der Melde-App – ausgerechnet an einem Tag, an dem die Eintracht ein Bundesligaspiel bestritt. Weil aber wohl ein entsprechender Eintrag fehlte, sollen die Kontrolleure bei jener Wohnung gewesen sein, deren Adresse in der App stand, in der Freigang Ortsangaben für unangekündigte Dopingkontrollen hinterlegen muss. An dieser Stelle wäre es bei einem Prozess juristisch komplex geworden. Freigang betonte deshalb auch: „Mein Fall war nicht immer so schwarz-weiß, wie er vielleicht von außen wirkte.“ Doch die Torjägerin wollte die gerichtliche Klärung unbedingt verhindern, denn: „Die vergangenen Monate waren extrem hart für mich. Ein weiteres Verfahren wäre mit hohen finanziellen, mentalen und emotionalen Belastungen verbunden gewesen.“

Hinter den Kulissen war lange versucht worden, die Sperre auf ein Jahr zu drücken, doch bei einem solchen Deal spielte die Wada nicht mit. Ihr Arbeitgeber muss nun klären, wie es bei der nur bis zum 30. Juni 2027 gebundenen Topverdienerin weitergeht. Die Sperre läuft bis Oktober 2027, ab August 2027 dürfte die dann 29-Jährige wieder mit einer Mannschaft trainieren. „Mit Laura werden wir in aller Ruhe über die Zukunft und die Ausgestaltung der Zusammenarbeit sprechen“, teilte die Frankfurter Direktorin Katharina Kiel mit.

Zu Saisonbeginn trumpfte Frankfurts Nummer zehn noch auf, als wäre nichts gewesen. Sie erzielte gegen Malmö FF (2:0) und den 1. FC Köln (2:0) jeweils beide Tore, traf insgesamt zehnmal in allen Wettbewerben. Zuletzt war die Anführerin bei ihrer Auswechslung gegen den VfL Wolfsburg (1:3) allerdings unter Tränen vom Platz gegangen, bereits beim Länderspiel gegen Japan (2:1) weinte sie ohne Einsatz in Bremen bitterlich. „Das Leben ist manchmal hart, das Leben ist manchmal schwierig, und das Leben ist manchmal traurig – und dann kann man sich nicht immer zusammenreißen“, erklärte sie später. Nun eine lange Phase ohne Training und Spiel zu überbrücken, wird kein einfaches Unterfangen. Freigang sagte: „Ich werde es irgendwie hinkriegen.“