Freiburgs Torwart Mark Flekken:Mit den Füßen von Edwin van der Sar

Zu Freiburgs Hoffnungsträgern im DFB-Pokal zählt der Torwart Mark Flekken. In Deutschland fliegt er immer noch unter dem Radar - in den Niederlanden hat ihn Trainer Louis van Gaal bereits in die Nationalmannschaft berufen.

Von Ron Ulrich, Freiburg

Vor einigen Monaten hörte der Freiburger Torwart Mark Flekken am Telefon die röhrende Stimme eines Trainers, die in ganz Fußball-Europa bekannt ist. "Sollen wir auf Deutsch sprechen, oder geht es auf Niederländisch?", fragte der Mann am anderen Ende der Leitung. Es war Louis van Gaal, seines Zeichens niederländischer Nationaltrainer, der die deutsche Sprache aber hingebungsvoll um Begriffe wie "Feierbiest" bereichert hat. Natürlich konnte Flekken Niederländisch sprechen, der Mann ist nun einmal in den Niederlanden geboren, dort groß geworden und praktischerweise Niederländer. Das vereinfachte es van Gaal, Flekken in die niederländische Nationalmannschaft, die sog. Elftal, zu berufen.

Der unweit der Grenze aufgewachsene Flekken hat seine Laufbahn bisher allerdings in Deutschland verbracht, bei Teams wie Alemannia Aachen, Greuther Fürth, MSV Duisburg und nun dem SC Freiburg. Dort ist er einer der Garanten für den aktuellen Höhenflug und auch einer der Hoffnungsträger, wenn es nun darum geht, ins Pokal-Halbfinale einzuziehen - mindestens. Die DFL führt ihn beständig auf Platz eins in der Rangliste der "Paraden-Quote", keiner spielte häufiger zu Null, auch bei den Noten der Experten ist er vorne dabei. Am Samstag rettete er den SC mit seinen Glanztaten gegen die Hertha, als das Spiel zu kippen drohte.

Der Torwart selbst beschreibt seine Taten gerne mit den lapidaren Worten "da habe ich mich dann anschießen lassen". Ohne Frage strahlt der 28-Jährige auch ohne Handschuhe ebenjene Ausgeglichenheit aus, mit der er seine Abwehrleute stabilisiert. "Diese Ruhe war schon immer in mir. Ich habe ein gesundes Selbstvertrauen und auch ordentlich Vorbereitung von zu Hause mitbekommen", sagt Flekken, dessen Eltern beide als Trainer arbeiteten. Zwar fliegt Flekken also gekonnt durch die Bundesliga-Strafräume, doch noch fliegt unter dem Radar der Öffentlichkeit. Bekannt ist er eher als "Flaschen-Torwart" oder "Hacken-Torwart".

Während er einen Schluck aus der Trinkflasche nimmt, schießt der Gegner ein Tor: Die Panne geht um die Welt

Im Jahr 2018 lachten Millionen Fans in der weiten Internet-Welt über ihn. Mit dem MSV Duisburg hatte er in der zweiten Liga gegen Ingolstadt gespielt. Als seine Duisburger ein Tor erzielten und die Tormusik lief, wandte sich Flekken im Netz seiner Trinkflasche zu - währenddessen annullierten die Schiedsrichter den Treffer, und die Ingolstädter trafen in sein Tor. Da stand er wie festgefroren, einen Meter hinter der Linie. Das Video der Szene ging natürlich viral, "worst goalkeeper blunder ever?" fragten britische Medien.

Es mag Torhüter geben, die an einem solchen Malheur zerbrechen, Flekken nahm die Geschichte mit Humor: "Am nächsten Tag haben mir die Kollegen ungefähr 75 Trinkflaschen in den Spind gelegt, die ich alle ausräumen musste", sagt er heute amüsiert. Er versteigerte die Flasche für einen guten Zweck und nahm stilsicher Arnd Zeiglers Auszeichnung "Kacktor des Monats" entgegen.

Detailansicht öffnen "Mark ist unglaublich gut mit den Füßen, das kann man sich nicht vorstellen. Edwin van der Sar war auch so.": Bondscoach Louis van Gaal hat Mark Flekken ins Visier für die niederländische Nationalmannschaft genommen. (Foto: Robin Van Lonkhuijsen/dpa)

Der "Flaschen-Torwart" sorgte aber auch auf der anderen Seite für historische Momente. Beim Auswärtsspiel in Osnabrück 2016 erzielte Flekken den Ausgleich in letzter Minute - und zwar mit der Hacke. Er lief in der Jugend lange als Feldspieler auf und ist ein Bewunderer von Edwin van der Sar, dem Pionier der Libero-Torhüter. "Sein Mitspielverhalten, seine Ruhe und Ausstrahlung - dieses Komplett-Paket hat mich fasziniert." Natürlich würde er sich noch nicht mit der Torwartlegende vergleichen, aber das hat ohnehin schon van Gaal übernommen: "Mark ist unglaublich gut mit den Füßen, das kann man sich nicht vorstellen. Edwin van der Sar war auch so."

Einen großen Anteil an Flekkens Stärken hat aber sicher die Schule des SC Freiburg. Der Klub bringt so zuverlässig gute Torhüter hervor wie Manchester Popbands. Mit Flekken, Florian Müller, Oliver Baumann, Rafal Gikiewicz oder Roman Bürki sind gleich mehrere gestandene Bundesliga-Keeper im Breisgau geformt worden. Den Torwarttrainer Andreas Kronenberg hat Bundestrainer Hansi Flick inzwischen für seine Nationalmannschaft abgeworben.

"Er will komplette Torhüter ausbilden", sagt Flekken über Kronenberg. "Wir müssen im Training auch mal zwei Tennisbälle gleichzeitig fangen, um die Konzentration und das periphere Sehen zu schulen. Es ist kein Zufall, dass so viele Klassetorhüter aus Freiburg kommen." Kronenberg und Cheftrainer Christian Streich bauten auch auf Flekken, als dieser sich kurz vor seinem ersten Spiel als Stammkeeper 2020 am Ellenbogen verletzte und fast die komplette Saison ausfiel. "Nach der OP sind Tränen geflossen", erinnert er sich.

Freiburg verlassen, nur weil er jetzt Nationaltorwart ist? Dafür sieht er keinen Grund

Aber er hat nicht lange lamentiert. "Er ist ein positiv denkender Mensch", sagt Pascal Schneider, einer von Flekkens besten Freunden. Und wie die beiden zueinander fanden, könnte auch amerikanischen Sportfilmen entstammen. Der MSV-Fan Schneider stand 2016 auf der Tribüne, als Flekken einem anderen Kind seine Handschuhe zuwarf und Schneiders Sohn Noah daraufhin in Tränen ausbrach. Flekken versprach neue Handschuhe beim kommenden Spiel - und hielt Wort. Schneider dankte dem Keeper über Instagram, woraufhin sich die beiden austauschten und enge Freunde wurden. Sie verbachten fortan die Nachmittage vor der Konsole, beim Gassigehen mit den Hunden oder im Kraftraum. "Ich habe ihm immer prophezeit: Oranje is calling", sagt er und fügt in feinstem Ruhrpottlerisch eine Charakterisierung an: "Er ist keiner, der auffe Kacke haut. Er ist total bodenständig."

Diese Bodenständigkeit wird deutlich, wenn man Flekken fragt, ob er nicht den Verein wechseln müsste. Wird Freiburg für einen niederländischen Nationaltorwart, der zur WM will, nicht zu klein? "Mit Blick auf die WM ist eher wichtig, dass ich regelmäßig meine Spiele machen kann. Das ist hier in Freiburg gegeben", sagt Flekken dann. "Gerade wenn wir mit Freiburg im internationalen Geschäft wären, muss ich doch nicht wechseln."

Das Oranje-Trikot hat er ohnehin schon einmal länger getragen: Bei seinem Junggesellenabschied sorgte Kumpel Schneider dafür, dass Flekken in einem Niederlande-Trikot durch Hamburg lief. Alle Getränke des Abends musste er aus seiner Torwart-Trinkflasche zu sich nehmen.