Von Christoph Ruf, Freiburg

Wenn der SC Freiburg auf Borussia Mönchengladbach traf, gab es in den vergangenen Jahren selten Diskussionen, wer denn nun der Favorit sei. Umso überraschender las sich deshalb am Samstagabend die aktualisierte Freiburger Heimbilanz, die tatsächlich mittlerweile zehn Siege und drei Remis am Stück für die Süddeutschen ausweist. Am Samstag gelang dem SC ein 2:2. Und dieser eine Punkt war angesichts einer starken Leistung, zwei Pfostenschüssen und nicht weniger als neun Torchancen sogar eigentlich eine zu magere Ausbeute, wie SC-Trainer Christian Streich nach der Partie betonte: "Wir hatten 22 Torschüsse, davon vier, fünf Riesenchancen. Ich bin mit der Leistung total zufrieden, mit dem Ergebnis aber nicht, weil es nicht das widerspiegelt, was wir auf den Platz gebracht haben."

Tatsächlich hatte abseits aller statistischen Kontinuitäten am Samstag glücklicherweise auch eine andere Serie Bestand. Schließlich gehörten die meisten Begegnungen zwischen beiden Mannschaften in der Vergangenheit zu den unterhaltsameren in der jeweiligen Saison. Das war auch am Samstag so, als auf Freiburger Seite Vincenzo Grifo und Nils Petersen (78./84.) und auf Gladbacher zweimal Patrick Herrmann (84./90.) in der Schlussphase den Sieg für ihr Team auf dem Fuß hatten. Auch zuvor hatten beide Mannschaften keinen Anlass geboten, die Zuschauer zu langweilen.

Von "intensiven" Spielen ist ja meist dann die Rede, wenn um jeden Meter gefightet wird und die Freunde des Rasen-Umpflügens auf ihre Kosten kommen. Im Schwarzwaldstadion gab es hingegen ein richtig intensives Spiel zu sehen, an dessen Ende nur drei gelbe Karten und nicht wesentlich mehr Fouls standen. Umso intensiver wurde dafür Fußball gespielt. Den Weg in den gegnerischen Strafraum suchten sowohl die Gladbacher, bei denen Christoph Kramer auf der ungewohnten Position des Innenverteidigers gefiel, als auch die Freiburger durchgängig über die feine Klinge des Fußballs: Kurze Verweildauer am Ball, schnelle Passfolgen, Seitenverlagerungen und: Tempo.

Gladbach trifft sehenswert - das Highlight liefert jedoch Santamaria

Dass dieser Ansatz belohnt wurde, konnte neutrale Beobachter nur freuen: Nach einer dieser flinken Kombinationen über Matthias Ginter und Lars Stindl traf Gladbachs Breel Embolo zum 1:0 für Gladbach und auch dem zweiten Treffer der Gäste - einem Gewaltschuss von Alassane Plea zum 2:2 - ging eine tolle Kombination voraus, die Florian Neuhaus mit einem Querpass auf Plea schließlich in die richtigen Bahnen lenkte, das zwischenzeitliche 2:1 durch einen von Vincenzo Grifo verwandelten Foulelfmeter nahm sich da fast schon unverschämt unspektakulär aus.

Zumal das ästhetische Highlight des Tages von einem Spieler beigesteuert wurde, der dafür nicht ausreichend belohnt wurde: Dem Franzosen Jean-Baptiste Santamaria gelang beim Freiburger Ausgleichstreffer zum 1:1 ein echtes Kabinettstückchen, als er sich einen hohen Ball mit rechts auf den linken Fuß legte und danach per Seitfallzieher ins Tor schoss. Zumindest dachte man das auf den ersten Blick. Tatsächlich gab es aber nur einen Assist für den Franzosen, denn Kollege Philipp Lienhart hatte dem Ball noch eine entscheidende Richtungsänderung verpasst.

Kaum waren alle weiteren Chancen vergeben, die Pfosten getroffen und somit eines von 34 Bundesligaspielen der Borussia vorbei, ging deren Blick dann auch schon wieder in die sehr nahe Zukunft. Schon am Mittwoch müssen die Borussen schließlich bei Real Madrid antreten, um in der Champions League weiter zu kommen. Da dürfte es seine geplagten Spieler gerne gehört haben, dass ihr Trainer Marco Rose bei der Pressekonferenz als Vorbereitung auf die "unglaubliche Herausforderung" ein Programm für die kommenden Tage skizzierte, das nicht unbedingt nach unerträglichen Qualen im Training klang: "Schnell ins Bett gehen, vorher gut essen. Dann wieder gut essen. Darüber reden, was heute nicht gut war. Wieder gut essen und wieder gut schlafen."