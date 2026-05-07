Zum Hauptinhalt springen

SC FreiburgEs isch historisch

Lesezeit: 3 Min.

Stürmer Igor Matanovic feiert mit den Fans, die nach dem Schlusspfiff auf den Platz gelaufen sind.
Stürmer Igor Matanovic feiert mit den Fans, die nach dem Schlusspfiff auf den Platz gelaufen sind. Silas Stein/AFP

Das hat es noch nicht gegeben in fast 122 Jahren Klubgeschichte: Der SC Freiburg schlägt Braga im Halbfinal-Rückspiel und steht im Finale der Europa League.

Von Philipp Selldorf, Freiburg

Auf der Tribüne konnte man ihn hören, laut und deutlich: Ja!!!, rief irgendein Besucher aus voller Überzeugung, und vielleicht hat auch Johan Manzambi diesen auffordernden Ruf gehört, als er mit dem Ball vor dem Strafraum des SC Braga kreuzte. Jedenfalls beschleunigte er plötzlich den nächsten Schritt, holte zum Schuss aus, zielte, schoss – und traf ins Eck. Ein Langstreckentreffer wie ferngesteuert, konnte man meinen. Vor allem aber ein Tor, das diese erste Halbzeit aussehen ließ, als ob sie der SC Freiburg als Wunschkonzert bestellt hätte. 2:0 führten die Hausherren gegen obendrein lediglich zehn verbliebene Vertreter des SC Braga, rechnerisch standen die Freiburger zur Pause im Finale der Europa League. Das Publikum bereitete sich darauf vor, in den freudigen Ausnahmezustand einzutreten.

Zur SZ-Startseite

Freiburgs Trainer Julian Schuster
:„Mir ist wichtig, dass ein Spieler eine Meinung dazu hat, dass Amerikaner Trump wählen“

Julian Schuster, Nachfolger von Christian Streich als Trainer des SC Freiburg, erzählt, wie es ist, eine Legende zu beerben – und was er von Politik-Debatten in der Kabine hält.

SZ PlusInterview von Sebastian Fischer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite