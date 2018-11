26. November 2018, 19:00 Uhr Freiburg - Bremen Schwolow gegen Pavlenka 1:1

Zwei überragende Torhüter prägen das unterhaltsame Unentschieden zwischen dem Sportclub und Werder Bremen. Und der Gäste-Trainer Florian Kohfeldt verteidigt Stürmer Max Kruse.

Von Christoph Ruf, Freiburg

Es kommt häufiger vor, dass sich Schiedsrichter nach Freiburger Heimspielen dem Gesprächsbedarf der Gastgeber stellen müssen. Am Sonntag um 17.24 Uhr wusste Schiedsrichter Bastian Dankert gar nicht, wem er zuerst Rede und Antwort stehen sollte. Dem wütenden Freiburger Keeper Alexander Schwolow (der kurz darauf von Trainer Christian Streich noch einmal zum Referee zitiert wurde, um sich zu entschuldigen)? Oder einem der anderen Freiburger, die partout nicht verstehen wollten, warum Dankert nach den angezeigten vier Minuten Nachspielzeit einen Freiburger Eckball nicht mehr ausführen ließ? Und das, nachdem Werders Ludwig Augustinsson erst in der zweiten Minute der Verlängerung den 1:1-Ausgleich erzielt hatte und Werder nach Streichs Empfinden "eineinhalb Minuten gejubelt" hatte. "Ich finde es schön, wenn man sich so lange freuen kann, aber dann schaue ich doch auf die Uhr und lasse das nachspielen", sagte der Trainer.

Bloß: Streichs Feststellung, wonach seine Freiburger "vielleicht den Eckball rein gemacht" hätten, war recht hypothetisch. Und so war die Aufregung über Dankerts Zeitempfinden auch ein Ventil für all die Emotionen, die sich anderweitig angestaut hatten. Gut gespielt hatte Freiburg - Werder allerdings auch. SC-Torwart Alexander Schwolow vereitelte mehrere exzellente Bremer Chancen. Und stand dennoch im Schatten seines Gegenübers Jiri Pavlenka: Schier unfassbar, wie der Tscheche einen Volleyschuss des Freiburgs Jérôme Gondorf parierte. Gondorf jedenfalls konnte sich nach dem Schlusspfiff ebenso wenig wie die Zuschauer erklären, wie der Werder-Keeper aus kurzer Distanz noch ein paar Quadratzentimeter Oberarm an den Ball bekommen hatte (59.). Es lag also ganz maßgeblich an Pavlenka, dass Werder nach zuvor drei Liga-Niederlagen in Serie in Freiburg punktete.

"Die Leichtigkeit genommen": Nach zuvor drei Niederlagen ist Bremen froh über einen Punkt

Und natürlich an Lucas Höler. Nachdem Luca Waldschmidt die Freiburger per Elfmeter in Führung geschossen hatte (42.), war es kurz vor Schluss der Angreifer Höler, der erst am Bremer Torwart und dann am Pfosten (85./87.) scheiterte, ehe er Augustinsson mit seiner wirr abgewehrten Ecke den Ausgleich auflegte.

"Ein aufregendes Spiel mit zwei hervorragenden Torhütern" hatte Bremens Trainer Florian Kohfeldt gesehen - und den Startschuss zur Trendwende: "Die drei Niederlagen haben uns ein bisschen die Leichtigkeit genommen. Deshalb war der Punkt heute sehr wichtig."

Und laut Kohfeldt ebenfalls sehr wichtig: Kapitän Max Kruse. Zur körperlichen Verfassung des Stürmers ("Nutella-Bäuchlein") wird der Bremer Trainer nun schon seit Wochen befragt, "das nervt allmählich, wir müssen mal ein bisschen piano machen", mahnte er nun in Freiburg. "Max ist mein Kapitän und ein absoluter Vertrauensspieler. Er führt die Mannschaft auf seine Art, und genau so, wie er sie führt, gefällt mir das." In dieser Frage assistierte ihm dann prompt der Kollege Streich: "Der Max Kruse ist ein super Spieler und ein toller Typ", schwärmte er, "wenn sie in Bremen nicht mehr wollen, dass er bei ihnen kickt, dann darf er gerne direkt bei uns bleiben."