Von Gerald Kleffmann, Paris

Manche Profi schauen, wenn sie den Pressekonferenzraum betreten, zunächst niemanden an. Sie blicken auf ihr Handy oder einfach nur aufs Mikrofon. Darja Kassatkina scannt, während sie sich setzt, jeden einzelnen Journalisten, sie lächelt dabei. Ihre Augen blicken wach, frech, und das ist sie auch. Als ein britischer Reporter sie fragt, sie hätte doch vorhin gemeint, sie sei reifer geworden mit ihren nun 25 Jahren, wie sich das bemerkbar mache. "Warum fragst du mich das?, fragte sie zurück, "ich wollte sagen, ich bin reifer geworden, und das ist es. Ich habe nicht darüber nachgedacht, wie genau reifer." Ihr Grinsen füllte das kleine Zimmer aus.

Darja Kassatkina, die am Montag mit einem lässigen 6:2, 6:2 gegen die Italienerin Camila Giorgi das Viertelfinale der French Open erreichte und nun auf ihre russische Landsfrau Veronika Kudermetowa (1:6, 6:3, 6:1 gegen die Amerikanerin Madison Keys) trifft, war schon immer ein wenig anders als viele ihrer Tennisprofi-Kolleginnen. Es ist ja auch absolut in Ordnung, ernster zu sein. Aber wenn jemand wie Kassatkina den Schalk in sich trägt, hat das auch etwas für sich. Auch die vergangenen vier Jahre haben ihr Naturell nicht verändert, sagt sie.

Nur 14 Spiele hat Kassatkina in vier Partien abgegeben

So selbstverständlich ist das nicht, denn die Russin aus Toljatti, die seit längerem in Barcelona lebt und sehr gut Englisch spricht, war nicht sehr erfolgreich in dieser Zeit. Zumindest wenn man ihre Erfolge zuvor als Maßstab nimmt. Sie hatte die Top Ten erreicht, stand 2018 bei den French Open und in Wimbledon im Viertelfinale. Sie stürzte dann zwar nicht völlig ab und hielt sich noch in den Top 100, aber ihr pfiffiges, variantenreiches Bauchgefühltennis schien ihr abhanden gekommen zu sein. Ihr Selbstvertrauen war angeknackst.

Inzwischen arbeitet sie mit dem Trainer Carlos Martínez zusammen, der einen exzellenten Ruf besitzt. Der Spanier schaffte es, Kassatkina die launischen Flausen auf dem Platz auszutreiben, sie treffe bessere Entscheidungen, sagte sie, auch abseits des Platzes teile sie ihre Zeit besser ein. Sie mache nicht mehr "diesen Kindermist, sagen wir es so". Sie verzichtet sogar öfter als früher auf ihre geliebten McDonald's-Pommes. Ihre neue Professionalität drückt sich auch in einer eindrucksvollen Zahl aus. Nur 14 Spiele hat Kassatkina in Paris in vier Partien abgegeben.