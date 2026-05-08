Die Stiftung Deutsche Sporthilfe baut die Förderung für schwangere Athletinnen sowie Spitzensportlerinnen und Spitzensportler mit Kindern gezielt aus. Sowohl das Programm für Schwangere als auch die finanzielle Unterstützung zur Kinderbetreuung werden erweitert, teilt die Stiftung mit. Ein Förderprogramm (#comebackstronger) unterstützt bereits Athletinnen und Athleten mit Potenzial, die aufgrund schwerer Verletzungen, Krankheiten, psychischer Belastungen oder einer Schwangerschaft vorübergehend keine Leistungsnachweise erbringen können. Mit der erweiterten Förderung werden nun auch die Leistungen für schwangere Athletinnen angepasst: Die monatliche Unterstützung orientiert sich künftig stärker an der bisherigen Fördereinstufung durch die Sporthilfe. Zudem wird erstmals ein eigener Förderbaustein zur Kinderbetreuung eingeführt.

Mütter und Väter im Spitzensport können Zuschüsse erhalten, um ihre Karriere auch nach der Familiengründung fortsetzen zu können. Unterstützt werden unter anderem Reise- und Übernachtungskosten für Kinder bis drei Jahre sowie für eine betreuende Person bei Wettkämpfen oder offiziellen Lehrgängen.

„Unser Anspruch ist es, Athletinnen und Athleten in allen Lebensphasen bestmöglich zu unterstützen. Dazu gehört auch, auf veränderte Lebensrealitäten einzugehen“, sagte Karin Orgeldinger, im Vorstand der Sporthilfe für die Athletenförderung zuständig.