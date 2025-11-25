An diesem Mittwoch führt Bundestrainer Markus Gaugisch die deutschen Handballerinnen in die Heim-Weltmeisterschaft. Die drei Vorrundenspiele inklusive des Eröffnungsspiels gegen Island (18 Uhr, sporteurope.tv) finden in Stuttgart statt, drei Zwischenrunden-Spiele sowie das mögliche Viertelfinale in Dortmund. Sollte Deutschland das Halbfinale in Rotterdam erreichen, hätte Gaugisch vieles richtig gemacht. Der 51 Jahre alte Göppinger ist seit dreieinhalb Jahren Bundestrainer. 2024 hat er deutsche Handballerinnen erstmals nach 16 Jahren wieder zu den Olympischen Spielen geführt. Er will den deutschen Frauenhandball sukzessive auf ein neues Level heben. Doch im April läuft sein Vertrag aus; und für das kommende Schuljahr hat sich der Deutsch- und Sportlehrer an seinem schwäbischen Gymnasium bislang nicht beurlauben lassen.