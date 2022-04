Vor einer erwartungsgemäß großen Heimkulisse sind die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg ins Halbfinale der Champions League eingezogen, nun haben sie den Titelverteidiger vor Augen. Die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot setzte sich im Viertelfinal-Rückspiel gegen den WFC Arsenal mit 2:0 (1:0) durch, nach dem 1:1 zuvor in London ist damit weiterhin Wolfsburgs dritter Königsklassen-Titel möglich. Halbfinalgegner ist Vorjahressieger FC Barcelona, der tag zuvor vor der Weltrekordkulisse von 91 553 Zuschauern im heimischen Camp Nou Real Madrid deklassiert hatte (5:2). Der FC Bayern München war unglücklich an Paris St. Germain gescheitert, das nun in einem rein französischen Halbfinale auf Olympique Lyon mit DFB-Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan trifft.

VfL-Trainer Stroot war nach dem Erfolg im Stadion des Wolfsburger Männer-Teams "wahnsinnig stolz, weil wir heute unser wahres Gesicht gezeigt haben". Dass 11 293 Fans in der VW-Arena "so mitgegangen sind und angefeuert haben, war Gänsehaut pur", sagte VfL-Verteidigerin Kathrin Hendrich. Dem frühen 1:0 (9.) durch Jill Roord folgte ein Eigentor von Arsenals Leah Williamson (73.).