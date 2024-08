Fußball:US-Frauen feiern fünften Olympiasieg

Die „Golden Girls“ haben wieder zugeschlagen: Die Fußballerinnen aus den USA sind zum fünften Mal Olympiasieger. In der finalen Hitzeschlacht gegen Brasilien im Pariser Prinzenpark gewann der Rekordchampion 1:0 (0:0) und verwehrte Brasiliens Star Marta die ersehnte Krönung. Mallory Swanson (57.) traf für die USA, die im Halbfinale den späteren Bronze-Gewinner Deutschland ausgeschaltet hatten (1:0 nach Verlängerung). Die Südamerikanerinnen um die sechsmalige Weltfußballerin Marta, 38, die nach ihrer Rotsperre als Edeljoker ab der 61. Minute zum Einsatz kam, mussten sich wie 2004 und 2008 mit Silber zufriedengeben. Im Spiel um Platz drei hatte sich die DFB-Auswahl zuvor zum vierten Mal Bronze gesichert. Das Team von Horst Hrubesch bezwang Weltmeister Spanien in Lyon mit 1:0 (0:0) und reiste zur Siegerehrung am Samstagvormittag nach Paris.