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FrauenfußballU19 verliert das EM-Finale

U19-Trainerin Melanie Behringer (links).
U19-Trainerin Melanie Behringer (links). Aleksandar Djorovic/Imago

Das Team von Trainerin Melanie Behringer verpasst den großen Coup und unterliegt 0:1 gegen die Favoritinnen aus Spanien.

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Die deutschen U19-Fußballerinnen haben den großen Coup bei der Europameisterschaft in Bosnien-Herzegowina verpasst. Die Auswahl von Trainerin und Ex-Nationalspielerin Melanie Behringer unterlag im Finale Favorit Spanien mit 0:1 (0:0). Irune Dorado von Real Madrid erzielte das Tor des Tages in der 60. Minute.

Nach einem überzeugenden Start musste das DFB-Team gegen die spielstarken Spanierinnen zunehmend hinterherlaufen. Dorado staubte dann nach einer Ecke zum 1:0 ab. In der ersten WM-Qualifikationsrunde hatte es im Dezember in Duisburg noch ein 0:5 gesetzt.

Das DFB-Team hatte das Endspiel durch ein 1:0 nach Verlängerung gegen Österreich erreicht. Wie schon 2023 warteten da die Spanierinnen, die sich damals erst im Elfmeterschießen mit 3:2 durchsetzten. Zuletzt war das Nachwuchsteam 2011 Europameister.
Die deutschen U19-Junioren kämpfen am Samstag (20.00 Uhr/RTL Nitro) in Wales ebenfalls gegen Spanien um den Titel.

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Von Ulrich Hartmann

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