Der FC Bayern hat mit sofortiger Wirkung Ivana Rudelic vom Ligakonkurrenten Bayer Leverkusen verpflichtet. Das teilte der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga am Dienstag mit. Die 28 Jahre alte Stürmerin stand bereits zwischen 2008 und 2014 in München unter Vertrag, 2012 erzielte sie den entscheidenden 2:0-Siegtreffer zum ersten DFB-Pokal-Sieg des Frauen-Teams. "Ich wurde gleich so herzlich aufgenommen, als wäre ich zur Familie zurückgekommen, als hätte ich nur ein Auslandssemester gemacht", sagte die kroatische Nationalspielerin. Gerade mit Blick auf die Verletzungen von Jovana Damnjanovic, Viviane Asseyi und Giulia Gwinn sei die "flexible und schnelle Offensivspielerin" eine wichtige Verstärkung des Kaders, sagte Bianca Rech, Sportliche Leiterin der Bayern-Frauen.