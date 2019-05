30. Mai 2019, 23:06 Uhr Frauenfußball Popp und Simon treffen

Im letzten Test vor der Weltmeisterschaft in Frankreich besiegt die DFB-Elf Chile 2:0. Die beste Nachricht kommt allerdings von der deutschen Torhüterin.

Von Anna Dreher , Regensburg

Dieses Hin und Her, wohin sollte das führen? Noch einmal wollte Carolin Simon den Ball nicht quer- oder zurückspielen. Die einzige Richtung, die blieb, war nach vorne. Also schoss Simon den Ball hoch auf das gut 30 Meter entfernte Tor. In der Nähe einer Mitspielerin landete er nicht, aber das war egal, der Innenpfosten lenkte den Ball weiter - kurz danach stand Simon da und lächelte. Im letzten Länderspiel der Fußballnationalelf der Frauen vor der WM in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli) hatte Kapitänin Alexandra Popp in der 29. Minute die Führung erzielt. Dann noch dieses 2:0 (45. +2) von Simon - das war gut fürs Selbstvertrauen. Und darum ging es ja am Donnerstagabend in Regensburg gegen den WM-Neuling Chile.

"Ein Sieg ist immer wichtig für den Kopf. Die Art und Weise hat uns sehr zufriedengestellt", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. "Wir werden jetzt noch das ein oder andere analysieren und wollen dann mit ganz viel Mut und Selbstbewusstsein ins erste Spiel gehen." Zumindest mit der Defensive zeigten sich alle zufrieden - nicht aber mit der Chancenverwertung. "Arbeiten müssen wir eher noch an der Offensive, an der Präzision am Ende", sagte Torhüterin Almuth Schult. Ob die 28-Jährige fit sein würde, war die große Frage der vergangenen Wochen gewesen. Der Nummer eins bereitete eine Schulterverletzung Probleme, die offenbar gerade rechtzeitig verheilt ist: "Ich habe da keine Angst, ich fühle mich sehr gut."

Dass Schult spielen kann, sollte ein Signal an die Konkurrenz sein. Und an die eigene Mannschaft. "Wir werden mit der eventuellen WM-Startelf auflaufen", hatte Voss-Tecklenburg im Trainingslager gesagt und widersprach sich am Donnerstag nicht: "Aber die Aufstellung hängt ja auch immer vom Gegner ab, und das war heute mit die offensivste, die wir bringen können." Im ersten Gruppenspiel geht es gegen China (8. Juni), danach folgen Spanien (12.6.) und Südafrika (17.6.). Gegen Chile begannen im 4-2-3-1-System Popp an der Spitze, dahinter Lea Schüller, Dzsenifer Marozsan und Svenja Huth. Hinter Sara Däbritz und Melanie Leupolz verteidigten Giulia Gwinn, Marina Hegering, Sara Doorsoun und Carolin Simon. Doch Voss-Tecklenburg nutzte den Test, um zu testen und wechselte sechs Mal. Chile war nicht der Gegner, der den Maßstab für jene Teams vorgibt, die den Deutschen bei dem Turnier Probleme bereiten könnten: Nach 21 Minuten kam das Team von Jose Letelier erstmals in den Strafraum und hielt sich nicht wirklich oft in diesem Terrain auf. Aber die Deutschen dominierten, kombinierten kreativ - und zeigten somit schon das, was Voss-Tecklenburg von ihnen auch für die WM fordert.