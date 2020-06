Sie hätte noch warten können mit diesem Schritt. Lena Oberdorf ist schließlich erst 18 Jahre alt. Aber sie hat in diesem Jahr ihr Abitur gemacht, und so ein Abschluss bringt ganz neue Freiheiten. Oberdorf hat das so interpretiert, dass nun der Zeitpunkt gekommen ist, sich an die nächste Herausforderung zu wagen: Die Fußball-Nationalspielerin wird innerhalb der Bundesliga von der SGS Essen zum amtierenden Meister VfL Wolfsburg wechseln, das teilten beide Vereine am Montag mit. "Ich konnte mich sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickeln und bin jetzt bereit, einen neuen Abschnitt meines Lebens zu beginnen", sagte Oberdorf. Sie unterschrieb einen ab kommender Saison gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Ihr Kontrakt in Essen läuft noch bis 2021, es wird also eine im Frauenfußball bislang eher seltene Ablösesumme fällig. Das Geld aber hat Wolfsburg bestens investiert - Oberdorf gilt als eines der größten Talente im Frauenfußball. Seit einem Jahr ist das international bekannt.

Als die Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Frankreich die wichtige Auftaktpartie gegen China bestritt, lief der Start nicht so, wie Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sich das vorgestellt hatte. Etwas musste sich ändern zur Halbzeit. Und am ehesten traute sie den Impuls zum Wandel einer Fußballerin zu, die sich auf einer solch großen Bühne noch nie hatte beweisen müssen: "Mit Lena wollten wir physische Präsenz bringen", sagte Voss-Tecklenburg damals. "Wenn wir das mit der jüngsten Spielerin erreichen, spricht das für Lena." Deutschland gewann 1:0, und Oberdorf stellte in ihrem vierten Länderspiel eine Bestmarke ein, die seit 1995 die Rekordnationalspielerin und wohl bekannteste deutsche Fußballerin, Birgit Prinz, innehatte: Mit 17 Jahren, fünf Monaten und 20 Tagen wurde Oberdorf zur jüngsten deutschen WM-Debütantin.

Weit mehr Aufmerksamkeit als mit diesem neuen Rekord erweckte sie mit ihrer ruhigen, klaren Spielweise - sowohl im Mittelfeld als auch in der Abwehr - und mit der großen Selbstverständlichkeit, mit der auf dem Platz stand. Damit überraschte sie bis zum WM-Aus auch in den nächsten drei Partien. Dabei hatte die aus Gevelsberg stammende Oberdorf da gerade erst seit einem Jahr in der Bundesliga gespielt.

Für den Tabellenfünften Essen ist ihr Abschied der nächste herbe Verlust einer Leistungsträgerin: Auch Lea Schüller und Marina Hegering werden wechseln, sie zieht es zum FC Bayern. In der Liga festigen sich damit die Machtverhältnisse zugunsten der beiden Spitzenklubs. Für Oberdorf aber ist das nun freilich der nächste logische Karriereschritt. Mit dem Kennenlernen ihrer künftigen Mitspielerinnen muss sie auch gar nicht lange warten: Am Samstag spielt Essen gegen den designierten Meister.