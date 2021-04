Die Fußballerinnen von Bayern München haben auf dem Weg zu ihrer vierten deutschen Meisterschaft erstmals gepatzt. Die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer unterlag der TSG Hoffenheim trotz einer 2:0-Pausenführung überraschend mit 2:3. Titelverteidiger VfL Wolfsburg kann mit einem Sieg am Sonntag (14.00 Uhr) gegen den SC Freiburg den Rückstand auf zwei Punkte verkürzen. Am 9. Mai kommt es zum direkten Aufeinandertreffen in Wolfsburg. "Unsere zweite Hälfte war einfach zu passiv, wir waren zu sehr im Verwaltungsmodus", sagte Scheuer: "Das ist heute ein schwerer Schlag, aber im Sport muss man auch wieder aufstehen, und wir haben immer noch alles in der eigenen Hand." Linda Dallmann (1.) und Lea Schüller (13.) brachten den Champions-League-Halbfinalisten früh in Führung. Doch Tabea Waßmuth (62.), Katharina Naschenweng (68.) und Nicole Billa (73.) sorgten für die erste Niederlage des Tabellenführers nach zuvor 17 Ligasiegen. Dabei hatten die Münchnerinnen so viele Tore kassiert wie am Samstagabend.