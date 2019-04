26. April 2019, 19:22 Uhr Frauenfußball Mutig sein

Erschöpft nach der Hinspiel-Niederlage: Bayerns Sara Däbritz will am Sonntag in Barcelona noch das Finale der Champions League erreichen.

Die Fußballerinnen des FC Bayern können am Sonntag Historisches schaffen und erstmals ins Champions-League-Finale einziehen. Beim FC Barcelona muss nach dem 0:1 im Hinspiel aber schon eine Überraschung gelingen.

Von Anna Dreher

Tja, wie wäre das jetzt wohl, wenn die Fußballerinnen des FC Bayern in der sechsten Minute das Tor getroffen hätten? Oder in der 38. Minute? Oder in der 90. Minute, als Sara Däbritz einen Freistoß mit sehr viel, aber eben nicht genug Präzision an die Latte zirkelte? Wenn der FC Bayern bei seinem ersten Halbfinal-Rückspiel in der Champions League mit einem Sieg und nicht mit einer 0:1-Niederlage zum FC Barcelona reisen würde? Es wäre, natürlich, eine weitaus angenehmere Ausgangslage aus Sicht der Münchnerinnen. So aber muss der Mannschaft von Trainer Thomas Wörle auswärts vor einer für sie in der Bundesliga höchst ungewohnten Kulisse von 15 000 Zuschauern eine Überraschung gelingen.

Und das gegen einen höchst unangenehmen Gegner. "Wir sind nach wie vor im Spiel und glauben an unsere Chance", sagte Wörle. Am Freitag machte sich sein Team auf den Weg, am Sonntag um 12 Uhr ist Anpfiff. "Wenn wir in Spanien noch ein bisschen mutiger auftreten, haben wir eine Chance, zu gewinnen. Wir haben die Stärke, um dort das 1:0 zu machen und das Ding für uns zu entscheiden", hatte der 37-Jährige schon nach der Hinspiel-Niederlage gesagt. Und auch seine Spielerinnen wirkten keinesfalls hoffnungslos nach einer intensiven Partie, in der sie sich Chancen herausgespielt und die fußballerisch mit druckvollem Ballbesitzspiel dominierenden Katalaninnen gestört hatten. "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns den Traum vom Finale in Budapest noch erfüllen können", sagte Torhüterin Laura Benkarth. "Wir müssen nur ein Tor schießen, dann ist alle wieder auf Null gesetzt. Das kann ganz schnell gehen." Das mit dem Tor aber hatte schon im Hinspiel nun mal Barcelona besser gemacht: Kheira Hamraoui schoss den Ball dieses eine entscheidende Mal ins Tor und nicht daneben. Also? "Im Rückspiel müssen wir kompakt stehen, mutiger agieren und unsere Möglichkeiten verwerten", sagte Bayerns Nationalspielerin Leonie Maier vor dem entscheidenden Aufeinandertreffen im Mini Estadi.

Für beide Klubs geht es um etwas Historisches: Weder der FC Bayern, noch der FC Barcelona haben es mit ihren Fußballerinnen bisher ins Finale der Champions League geschafft, das dieses Jahr am 18. Mai in Budapest stattfindet. Gegner dort wird der FC Chelsea oder Olympique Lyon sein. Das Hinspiel gewann Lyon 2:1, für die Französinnen wäre es der vierte Titelgewinn in Serie.