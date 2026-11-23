In der Live-Übertragung des englischen Frauenfußballspiels zwischen dem FC Arsenal und West Ham United (0:0) war nicht zu sehen, wie die DFB-Nationalspielerin Lisa Baum zu Boden ging. Der TV-Sender BBC zeigte in diesem Moment der 28. Minute gerade eine Zeitlupe eines zu hoch angesetzten Torschusses von West Ham. Währenddessen bewegte sich die Flügelspielerin Baum, die beim vorherigen Angriff der Gegnerinnen in der Abwehr ausgeholfen hatte, von der rechten eigenen Strafraumkante in Richtung Spielfeldmitte – und brach zusammen.

„This is a concern“, sagte die BBC-Reporterin mit besorgter Stimme, als die Live-Kamera aus der Distanz auf Baum schwenkte. Die Spielerin lag auf dem Rücken und hielt sich die rechte Hand vor das Gesicht. Sofort eilten mehrere Ärzte und Betreuer herbei, um sie notfallmäßig zu versorgen. Auf den Stadionrängen herrschte banges Schweigen. Die anderen Spielerinnen zogen sich zunächst betroffen zu den Ersatzbänken zurück und versammelten sich später um Baum. Nach fünf Minuten wurde die 19-Jährige auf einer Trage vom Platz gebracht. Die Zuschauer applaudierten ihr, manche erhoben sich von ihren Sitzplätzen.

Women’s Super League : Nationalspielerin Lisa Baum bricht auf dem Platz zusammen Sorgen um eine deutsche Fußballerin: Während eines Spiels erleidet Lisa Baum vom FC Arsenal wegen Atemnot einen Zusammenbruch. Der Klub gibt leichte Entwarnung. ...

Besonders laut wurde der Beifall, als der Stadionsprecher ihre Auswechslung verkündete. Auf Fotos war zu sehen, dass Baum eine Atemmaske angelegt worden war. Angesichts der besorgniserregenden Situation war es einigermaßen beruhigend, als der FC Arsenal während der anschließend fortgesetzten Partie in den sozialen Medien mitteilte, Baums Zustand sei „stabil“ und sie reagiere „positiv“ auf die Behandlung. Der Klub gab außerdem bekannt, dass die Spielerin kurzzeitig unter Atemnot gelitten habe, was den Kollaps wohl erklärt. Mehr Informationen hatte auch Arsenals Trainerin Renee Slegers nach der Partie nicht parat.

Dass es bei den Fragen an die Trainerin auch um die Aufarbeitung des schlechten Saisonstarts der Arsenal-Frauen ging, ließ zumindest hoffen, dass für Baum keine Lebensgefahr bestand. Im vergangenen Juli war Baum von RB Leipzig nach London gewechselt. Der Transfer hatte hierzulande vor allem deswegen Aufsehen erregt, weil es sich damals um einen Ablöserekord für die deutsche Frauen-Bundesliga gehandelt hatte – die Summe soll sich auf 600 000 Euro belaufen haben. Zum Ende der Wechselperiode wurde diese Summe beim Transfer ihrer Landsfrau Carlotta Wamser bereits wieder überboten, die sich Manchester City anschloss.

Baum fand sich bei Arsenal erstaunlich gut ein und stand in zehn von elf Ligaspielen in der Startelf, auch wenn ihr bislang nur zwei Tore und eine Vorlage gelangen. Ihre Leistungen brachten Baum, die in Daressalam in Tansania geboren wurde und im Alter von fünf Jahren mit ihrer Familie in die Nähe von Lübeck zog, im Oktober 2026 die erste Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft ein. Und unmittelbar darauf ihr Debüt im Team von Christian Wück.

In ihrer jungen Laufbahn musste Baum bereits einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Im Jahr 2022 verunglückte ihr Bruder Dennis mit 17 Jahren bei einem Autounfall. „Er war mein Alles. Ihn zu verlieren, war das Schlimmste“, sagte Baum der Welt. Wegen ihres Bruders habe sie einst angefangen, Fußball zu spielen. Ihr erstes Tor für Arsenal widmete sie ihm. „Dieses Tor ist für dich, Dennis“, schrieb sie auf Instagram. Am linken Handgelenk trägt sie einen Tapeverband mit seinem Namen. „Ich mache auch viel in meiner Karriere für ihn“, erklärte Baum. Sollte sie bald wieder auf dem Platz stehen – dann auch für ihn.